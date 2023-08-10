Садыр Жапаров поставил на место сенатора США

Президент КР Садыр Жапаров агентству "Кабар" прокомментировал заявления о том, что якобы Кыргызстан способствует в обходе санкций.

В ряде СМИ появилась новость о том, что на ваше имя сенатор США Роберт Менендес написал письмо, в котором он просит соблюдения введенных санкций против России. При этом ранее стало известно, что груз кыргызстанской компании в виде китайских дронов или же беспилотных летательных аппаратов был задержан в Казахстане при попытке дальнейшего вывоза в Россию. Можно ли полагать, что наша страна помогает в обходе западных санкций?

- Никаких поводов или причин так полагать нет. Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Эти страны и так являются соседями. Между ними 4 тысячи километров общей границы. Если Россия захочет, то она может вагонами или же баржами по морю завезти любой товар, который пожелает.

Да, груз в виде дронов кыргызстанской компании был задержан в Казахстане. Компания объяснила, что эти дроны предназначались для сельскохозяйственных нужд. Но, несмотря на это, сейчас мы запрещаем вывозить дроны и беспилотные летательные аппараты.

Что касается письма сенатора, то на мое имя приходят письма от многих видных политиков. Это я расцениваю как обычный повод, чтобы оказать давление на Кыргызстан и перетянуть нас на свою сторону. Но мы этого не допустим. Мы - независимая страна. Мы и впредь будем со всеми странами в равных отношениях. Будем проводить многовекторную внешнюю политику.

В вопросе России и Украины мы изначально заявили, что придерживаемся нейтральной позиции. Этой позиции будем придерживаться и в дальнейшем. От того, поменяем мы позицию или нет, ситуация не изменится в чью-либо сторону. Это от нас не зависит.

Мы не занимаемся политикой. Мы акцентируемся на продвижении экономики страны. Пусть нас не беспокоят. Таков мой ответ.