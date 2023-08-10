МВД: Экспертизы о причине смерти 23-летнего парня пока не готовы

По факту гибели 23-летнего жителя Таласской области в селе Бостери возле пансионата "Золотые пески", которое имело место 6-августа текущего года, проводятся все необходимые мероприятия в рамках досудебного производства. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в целях установления причины смерти погибшего назначены все необходимые экспертизы. В настоящий момент официальное заключение экспертизы еще не готовы.

Для всестороннего и объективного рассмотрение данного факта создана целевая следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области. В состав данной группы вошли наиболее подготовленные и многолетним стажем работы сотрудники милиции из следственной и оперативных служб центрального аппарата областной милиции. Ими проводятся дополнительные работы по установлению других очевидцев произошедшего случая, а также их опросу, в целях установления причин смерти погибшего.

В настоящее время, со стороны областной и районной милиции проводятся все необходимые работы для полноценной и объективной проверки данного происшествия.

Ход досудебного производства находится на контроле руководства МВД и УВД Иссык-Кульской области.