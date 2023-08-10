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ГУОБДД:В городе Баткен проводится проверка маршрутов для дальних поездок

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Баткен начальник ОБДД Баткенской области Мирлан Боенов, встретился с водителями пассажирских маршрутных автобусов, следующих в отдаленные районы по направлению Баткен-Бишкек и Баткен-Ош, провел разъяснительные работы и проверил их. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, в ходе встречи он напомнил водителям соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу, а при выходе на рейс следует быть отдохнувшим и выспавшимся. Он отметил, что водители несут ответственность за жизнь всех пассажиров, находящихся в автобусе.

Кроме того, были предупреждения о соблюдении, материально-технического состояния транспорта легковых автомобилей и частных такси. Не допускается установка дополнительного оборудования, например, багажа, что противоречит законодательству, и в то же время, необходимо соблюдать чистоту и санитарно-гигиенические требования в салоне.


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URL: https://www.vb.kg/431604
Теги:
Баткенская область, Ош, безопасность, Бишкек, автомобили
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