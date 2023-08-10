В Конгрессе обнаружили российский след в финансировании семьи Байдена

Семья президента США Джо Байдена в прошлом получала финансирование из-за рубежа, в том числе из России. Об этом говорится в меморандуме о банковских документах, опубликованном в среду, 9 августа, председателем комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США Джеймсом Комером, передает ctrana.news со ссылкой на западные издания.

"Меморандум рассказывает о том, как Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена", - следует из документа, опубликованного на сайте конгрессмена. В нем также цитируется недавнее заявление бывшего делового партнера Хантера Байдена, а ныне осведомителя Конгресса - Девона Арчера - о том, что бывший вице-президент пользовался своим положением в качестве "бренда", направляя при необходимости "сигналы" о своих полномочиях и влиянии в интересах обогащения семьи.

"Ясно, что Джо Байден знал о деловых отношениях своего сына и позволял себе быть "брендом", который использовался для обогащения семьи Байдена, когда тот был вице-президентом США", - заявил по данному поводу Комер.

К документу прилагается краткая выдержка с описанием финансирования, предположительно, полученного семьей Байденов из зарубежных источников. Как утверждает Комер, на сегодняшний день возглавляемый им комитет выявил такие платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 миллионов долларов.

В частности, упоминается, что российская предпринимательница Елена Батурина в прошлом году якобы перевела в подставную компанию семьи Байдена и их партнеров порядка 3,5 миллионов долларов.

Напомним, Конгресс ведет расследование по делу украинской компании Burisma, а также других иностранных фирм, отношения с которыми имел сын президента Хантер Байден.

Ранее деловой партнер Хантера Байдена Девон Арчер обвинил президента США в содействии бизнесу сына. На слушаниях в Палате представителей Арчер заявил, что Джо Байден и его сын Хантер более 20 раз говорили о своих деловых сделках.

А бывший президент США Дональд Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи действующего главы Белого дома Джо Байдена.