В Бишкеке демонтировали незаконно установленные силомеры и батуты

Свердловский акимиат совместно с управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек и муниципальным предприятием "Тазалык" продолжают ликвидацию незаконных объектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, накануне по улице Шопокова, возле торгово-развлекательного центра "ЦУМ" были демонтированы незаконно установленные силомеры и батуты.

Мэрия напоминает, что рейдовые мероприятия по недопущению стихийной торговли на проспекте Чуй и по улице Шопокова, проводятся на постоянной основе и настоятельно просит предпринимателей соблюдать правила землепользования и реализовывать товар в строго отведенных местах.