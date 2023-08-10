Погода
$ 87.67 - 88.28
€ 96.00 - 97.00

В Бишкеке демонтировали незаконно установленные силомеры и батуты

144  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Свердловский акимиат совместно с управлением по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек и муниципальным предприятием "Тазалык" продолжают ликвидацию незаконных объектов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, накануне по улице Шопокова, возле торгово-развлекательного центра "ЦУМ" были демонтированы незаконно установленные силомеры и батуты.

Мэрия напоминает, что рейдовые мероприятия по недопущению стихийной торговли на проспекте Чуй и по улице Шопокова, проводятся на постоянной основе и настоятельно просит предпринимателей соблюдать правила землепользования и реализовывать товар в строго отведенных местах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431606
Теги:
благоустройство, парк, Бишкек, досуг, демонтаж
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  