Переводы в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан заработали по СБП

Трудовым мигрантам из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана стали доступны переводы по системе быстрых платежей (СБП) из России в свои страны. Такую возможность уже запустили два крупных российских банка - ВТБ и "Альфа". Об этом сообщили в их колл-центрах газете "Известия".

До конца года эту опцию также планируют реализовать Почта Банк и "Новиком". В НСПК (Национальная система платежных карт) уточнили, что уже действует как передача денег по отдельным договоренностям иностранных финорганизаций с национальными, так и взаимодействие СБП с местными аналогичными системами. Спрос на такие операции будет, и всё больше участников станут подключать технологию, уверены эксперты.

В ВТБ сервис трансграничных перечислений через СБП запустили в марте этого года, сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что отправить деньги уже можно в три страны.

Корреспондент "Известий" провел эксперимент и сделал переводы из ВТБ и Альфа-банка в кредитную организацию Кыргызстана - "Бакай Банк". Деньги были перечислены в течение нескольких минут, а комиссия составила 30 рублей при переводе минимальной суммы.

В ЦБ подтвердили, что деньги через СБП можно отправить в 14 иностранных финорганизаций из трех стран. В регуляторе добавили, что в России такую услугу предоставляют уже пять банков.