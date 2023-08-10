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Власти Кыргызстана усиливают молодежную политику

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Менее чем за неделю до Дня молодежи, который во всем мире отмечается 12 августа, президент Садыр Жапаров подписал закон "О молодежи". Этот документ нацелен на совершенствование механизмов формирования молодежной политики в Кыргызстане, а также на вовлечение молодых людей во все сферы деятельности государства.

Законом предусматриваются создание равных условий для вовлечения молодежи с ограниченными возможностями здоровья и уязвимых групп молодежи, взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления в сфере формирования и реализации молодежной политики, защиты их прав и законных интересов, содействие развитию предпринимательства и занятости молодежи, вопросы финансового обеспечения государственной молодежной политики. Иначе говоря, законопроект, на самом деле, очень полезный для нашей страны и он, конечно, не только про то, что теперь в КР молодежью считаются все люди в возрасте до 35 лет.

Похоже, что власти Кыргызстана всерьез вознамерились расширить возможности молодого поколения реализовать свой потенциал у себя на родине. И важным аспектом того, что молодые люди нашей страны могут быть широко задействованы в жизни общества и государства является то, что кыргызстанские дети имеют возможность получить качественное образование по востребованным профессиям. Многие кыргызстанцы обучаются в России, которая предоставляет для наших студентов бюджетные квоты в самых престижных вузах. И тут важно отметить, что большинство студентов по окончании российских вузов возвращается в Кыргызстан, чтобы работать на благо своей страны.

Получать в России высшее образование наша молодежь может благодаря тому, что прекрасно владеют русским языком. К тому же на сегодня это знание - одно из важнейших конкурентных преимуществ на рынке труда. Без владения русским языком трудно рассчитывать на успешную карьеру, особенно в сфере экономики, финансов и бизнеса. Это знание особенно ценно в условиях, когда Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером и внешним рынком труда КР.

Отметим, ежегодно свыше 350 тысяч молодых людей в Кыргызстане выходят на рынок труда, однако число рабочих мест в стране не в состоянии обеспечить их занятость. В результате значительная часть молодых людей становятся трудовыми мигрантами, в большинстве своем - опять же в России.

В целом, тот факт, что руководство страны сегодня считает нужным обратить особое внимание на молодежь, говорит о многом. В Кыргызстане, как и в России, молодежная политика основывается на национальных традициях и уважении наследия предков. Этот принцип характерен для всех стран Центральной Азии, поскольку наш менталитет, обычаи, культура, язык и история близки, похожи и родственны. В то же время Запад годами активно "обрабатывает" молодое поколение стран региона, внушая ему совершенно чуждые ценности.

Влияние на молодые умы начинается уже в школах, где преподавание идет по учебникам составленным такими организациями, как "Фонд Сороса Кыргызстана", где история переписана в интересах западных партнеров. Параллельно нашей молодежи пытаются привить презрение к традиционным институтам семьи, нетрадиционную сексуальную ориентацию, неуважение к старшему поколению.

К слову, эта самая пропасть между отцами и детьми, которая особенно остро чувствуется в последнее время, вещь совершенно не случайная. Американцы называют ее generation gap и используют технологию поколенческого раскола с 1968 года. Первый раз ее опробовали на практике во Франции. Тогда студенческие бунты заметно переформатировали страну и привели к отставке ее последнего по-настоящему независимого от США лидера - генерала де Голля.

После generation gap десятки лет оттачивалась в других государствах Европы, а сегодня активно применяется для раскола и уничтожения общества в странах, где западники хотят усилить свое влияние. Мощности по ее применению у западников внушительны: это транснациональные медиакорпорации, десятки тысяч журналистов, сценаристов, акционистов, экспертов, аналитиков, блогеров, это киностудии и целые научно-исследовательские институты.

Кстати, поводом для раскола поколений может быть что угодно: отношение к ЛГБТ, к традиционным устоям и даже национальная кухня, в основе которой лежит потребление мяса. Словом, все то, что в последнее время все чаще становится причиной разлада между отцами и детьми в нашей стране.

Целый ряд экстремистских и радикальных религиозных группировок, созданных при поддержке США и их союзников, - это еще один способ расколоть нацию и государство. Сегодня подобные формирования методично вербуют и вовлекают в свои ряды молодых людей, в том числе из нашей страны. Под влиянием сотен молодых проповедников и теологов, получивших образование за рубежом, в республике ханафитский мазхаб (одно из четырех учений у мусульман-суннитов) постепенно сдает позиции и набирает обороты радикальный ислам. Влияние таких организаций, как "Хизб ут-Тахрир", уже начинает ощущаться даже на уровне средних школ.

Ну и очевидно, что на фоне противостояния с Россией сегодня США через свои НПО и СМИ откровенно навязывает молодежи антироссийскую, русофобскую и националистическую повестку, внушая бредовые идеи о превосходстве западной цивилизации, стремясь разрушить естественные связи между нашими государствами, сформированные под влиянием исторических, географических и экономических факторов.

Между тем, общественный деятель Анвар Сартаев считает, что кыргызская молодежь патриотична и что большинство молодых кыргызстанцев не поддаются на влияние Запада.

"Наша молодежь патриотична, во всяком случае, основная часть нашей молодежи. Они не продадутся Западу - они дети победителей в Великой Отечественной войне. В то же время, конечно, наше государство должно повернуться к молодежи, создать условия для комфортной жизни, условия для достойного заработка. А когда этого нет, конечно, Запад сможет оказывать влияние - они ведь всегда ищут слабые стороны и давят на них", - говорит Сартаев.

По его мнению, даже когда молодые кыргызстанцы уезжают за границу, они не теряют связи с корнями.

"Нашей молодежи много за границей - они едут туда, чтобы заработать на жилье, на машину, на будущих детей и т.д. Если бы нашего государство платило бы молодежи достойно, обеспечивало достойную жизнь, не мешали бы им зарабатывать молодые люди бы оставались здесь. Но даже там, за рубежом, они объединяются и соблюдают все традиции: они остаются нашими. Я уверен, что если что случится со страной, они все приедут и будут защищать нашу родину", - убежден эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/431608
Теги:
молодежь, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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