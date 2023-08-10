Власти Кыргызстана усиливают молодежную политику

Менее чем за неделю до Дня молодежи, который во всем мире отмечается 12 августа, президент Садыр Жапаров подписал закон "О молодежи". Этот документ нацелен на совершенствование механизмов формирования молодежной политики в Кыргызстане, а также на вовлечение молодых людей во все сферы деятельности государства.

Законом предусматриваются создание равных условий для вовлечения молодежи с ограниченными возможностями здоровья и уязвимых групп молодежи, взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления в сфере формирования и реализации молодежной политики, защиты их прав и законных интересов, содействие развитию предпринимательства и занятости молодежи, вопросы финансового обеспечения государственной молодежной политики. Иначе говоря, законопроект, на самом деле, очень полезный для нашей страны и он, конечно, не только про то, что теперь в КР молодежью считаются все люди в возрасте до 35 лет.

Похоже, что власти Кыргызстана всерьез вознамерились расширить возможности молодого поколения реализовать свой потенциал у себя на родине. И важным аспектом того, что молодые люди нашей страны могут быть широко задействованы в жизни общества и государства является то, что кыргызстанские дети имеют возможность получить качественное образование по востребованным профессиям. Многие кыргызстанцы обучаются в России, которая предоставляет для наших студентов бюджетные квоты в самых престижных вузах. И тут важно отметить, что большинство студентов по окончании российских вузов возвращается в Кыргызстан, чтобы работать на благо своей страны.

Получать в России высшее образование наша молодежь может благодаря тому, что прекрасно владеют русским языком. К тому же на сегодня это знание - одно из важнейших конкурентных преимуществ на рынке труда. Без владения русским языком трудно рассчитывать на успешную карьеру, особенно в сфере экономики, финансов и бизнеса. Это знание особенно ценно в условиях, когда Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером и внешним рынком труда КР.

Отметим, ежегодно свыше 350 тысяч молодых людей в Кыргызстане выходят на рынок труда, однако число рабочих мест в стране не в состоянии обеспечить их занятость. В результате значительная часть молодых людей становятся трудовыми мигрантами, в большинстве своем - опять же в России.

В целом, тот факт, что руководство страны сегодня считает нужным обратить особое внимание на молодежь, говорит о многом. В Кыргызстане, как и в России, молодежная политика основывается на национальных традициях и уважении наследия предков. Этот принцип характерен для всех стран Центральной Азии, поскольку наш менталитет, обычаи, культура, язык и история близки, похожи и родственны. В то же время Запад годами активно "обрабатывает" молодое поколение стран региона, внушая ему совершенно чуждые ценности.

Влияние на молодые умы начинается уже в школах, где преподавание идет по учебникам составленным такими организациями, как "Фонд Сороса Кыргызстана", где история переписана в интересах западных партнеров. Параллельно нашей молодежи пытаются привить презрение к традиционным институтам семьи, нетрадиционную сексуальную ориентацию, неуважение к старшему поколению.

К слову, эта самая пропасть между отцами и детьми, которая особенно остро чувствуется в последнее время, вещь совершенно не случайная. Американцы называют ее generation gap и используют технологию поколенческого раскола с 1968 года. Первый раз ее опробовали на практике во Франции. Тогда студенческие бунты заметно переформатировали страну и привели к отставке ее последнего по-настоящему независимого от США лидера - генерала де Голля.

После generation gap десятки лет оттачивалась в других государствах Европы, а сегодня активно применяется для раскола и уничтожения общества в странах, где западники хотят усилить свое влияние. Мощности по ее применению у западников внушительны: это транснациональные медиакорпорации, десятки тысяч журналистов, сценаристов, акционистов, экспертов, аналитиков, блогеров, это киностудии и целые научно-исследовательские институты.

Кстати, поводом для раскола поколений может быть что угодно: отношение к ЛГБТ, к традиционным устоям и даже национальная кухня, в основе которой лежит потребление мяса. Словом, все то, что в последнее время все чаще становится причиной разлада между отцами и детьми в нашей стране.

Целый ряд экстремистских и радикальных религиозных группировок, созданных при поддержке США и их союзников, - это еще один способ расколоть нацию и государство. Сегодня подобные формирования методично вербуют и вовлекают в свои ряды молодых людей, в том числе из нашей страны. Под влиянием сотен молодых проповедников и теологов, получивших образование за рубежом, в республике ханафитский мазхаб (одно из четырех учений у мусульман-суннитов) постепенно сдает позиции и набирает обороты радикальный ислам. Влияние таких организаций, как "Хизб ут-Тахрир", уже начинает ощущаться даже на уровне средних школ.

Ну и очевидно, что на фоне противостояния с Россией сегодня США через свои НПО и СМИ откровенно навязывает молодежи антироссийскую, русофобскую и националистическую повестку, внушая бредовые идеи о превосходстве западной цивилизации, стремясь разрушить естественные связи между нашими государствами, сформированные под влиянием исторических, географических и экономических факторов.

Между тем, общественный деятель Анвар Сартаев считает, что кыргызская молодежь патриотична и что большинство молодых кыргызстанцев не поддаются на влияние Запада.

"Наша молодежь патриотична, во всяком случае, основная часть нашей молодежи. Они не продадутся Западу - они дети победителей в Великой Отечественной войне. В то же время, конечно, наше государство должно повернуться к молодежи, создать условия для комфортной жизни, условия для достойного заработка. А когда этого нет, конечно, Запад сможет оказывать влияние - они ведь всегда ищут слабые стороны и давят на них", - говорит Сартаев.

По его мнению, даже когда молодые кыргызстанцы уезжают за границу, они не теряют связи с корнями.

"Нашей молодежи много за границей - они едут туда, чтобы заработать на жилье, на машину, на будущих детей и т.д. Если бы нашего государство платило бы молодежи достойно, обеспечивало достойную жизнь, не мешали бы им зарабатывать молодые люди бы оставались здесь. Но даже там, за рубежом, они объединяются и соблюдают все традиции: они остаются нашими. Я уверен, что если что случится со страной, они все приедут и будут защищать нашу родину", - убежден эксперт.