Парни из Жайылского района потеряли друга, а их обвинили в его убийстве

Четверо жителей Жайылского района районным судом приговорены к большим срокам исправительной колонии. Чуйский областной суд освободил всех четверых из-под стражи: по одним пунктам обвинения они оправданы, по другим уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности.

8 февраля 2019 года в одном из сел района пропал человек. Ушел на день рождения к другу – и больше родные и односельчане его не видели. Организовали поиски и вскоре нашли в районе кладбища в снегу ботинок. Следы вывели к замерзшему телу…

А вскоре сотрудники милиции задержали четверых друзей погибшего, которых следствие посчитало причастными к его смерти.

По версии следствия, все было так. А., И., Р. и С., "вступив в предварительный сговор", поздним вечером 8 февраля вышли из кара-балтинского кафе и поехали в родное село. Пятым в компании был тот самый позже найденный мертвым М. За руль сел И., поскольку он единственный не употреблял в тот вечер спиртные напитки. По дороге М. попросил остановить машину, так как ему приспичило выйти. И в этот момент четверо его друзей "по непонятным причинам решили лишить его жизни".

Друзья якобы набросились на М., и он вынужден был бежать в сторону ближайшего населенного пункта, по дороге потеряв один ботинок. Был он без верхней одежды (куртка осталась в машине), на улице стоял мороз, и до села М. не дошел – замерз по пути.

А его товарищи поскорее скрылись с места своего преступления и наутро никому из односельчан не рассказали о случившемся.

Из показаний обвиняемого И. (единственного трезвого на тот момент из всей компании, который помнит все события до мелочей):

- 8 февраля 2019 года мы с друзьями поехали в Кара-Балту на день рождения товарища. Праздновали в кафе, выпивали. Примерно в десять вечера к нам подошла официантка и сказала, что кафе закрывается. Мы вышли на улицу. Я завел машину и прогревал ее, а М. вел себя неадекватно. Кричал, требовал продолжения посиделок и не хотел никуда уезжать. Кое-как мы усадили его в машину, пообещав, что продолжим у себя в селе.

По дороге М. все время порывался выскочить из машины, мы с трудом его удерживали. Не доезжая до соседнего села М. попросил остановить машину, потому что ему надо ненадолго выйти. Вышел без куртки. Остальные сидели в салоне и ждали его. На улице было холодно. Через две-три минуты кто-то из нас вышел посмотреть, куда подевался М. Его нигде не было.

Мы все вышли из машины и стали искать М. Кричали, звали его, звонили на его телефон, но он не отвечал. Искали примерно полтора часа. Проехали немного в сторону Кара-Балты. Но М. нигде не было видно. Подумали, что, может быть, он поймал попутку и уехал. Может быть, вернулся в город. Решили возвращаться домой.

У дома М. тоже кричали, звали, но никто не открыл и не вышел. Утром встретились с братом М. и рассказали, как мы его потеряли. Начали поиски. Искали на том месте, где он пропал, по соседним селам, кошарам, ездили в Кара-Балту…

Почему М. от нас убежал, я не знаю. Не могу понять. Вечер прошел хорошо, все было нормально, никаких потасовок и конфликтов…

Судебно-медицинская экспертиза показала, что М. умер от переохлаждения. Обнаруженные на теле царапины и синяки никакого отношения к смерти не имеют и образовались, скорее всего, от контакта с грунтом, камышами, снежной наледью. Проще говоря, по заключению экспертов, убегая от приятелей, М. упал (возможно, неоднократно) и замерз.

Жайылский районный суд приговорил А. и И. к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 500 расчетных показателей (50 000 сомов). Р. и С. – к такому же штрафу и восьми годам исправительной колонии общего режима.

Суд Чуйской области решил, что в убийстве (или покушении на убийство) товарища четверо подсудимых невиновны, и подчистую оправдал. Признал парней виновными только в оставлении заведомо беспомощного человека в опасности и прекратил по этой статье уголовное дело за истечением срока давности.

Верховный суд приговор облсуда оставил в силе.