Погода
$ 87.83 - 88.23
€ 96.00 - 97.00

Парни из Жайылского района потеряли друга, а их обвинили в его убийстве

441  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Четверо жителей Жайылского района районным судом приговорены к большим срокам исправительной колонии. Чуйский областной суд освободил всех четверых из-под стражи: по одним пунктам обвинения они оправданы, по другим уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности.

8 февраля 2019 года в одном из сел района пропал человек. Ушел на день рождения к другу – и больше родные и односельчане его не видели. Организовали поиски и вскоре нашли в районе кладбища в снегу ботинок. Следы вывели к замерзшему телу…

А вскоре сотрудники милиции задержали четверых друзей погибшего, которых следствие посчитало причастными к его смерти.

По версии следствия, все было так. А., И., Р. и С., "вступив в предварительный сговор", поздним вечером 8 февраля вышли из кара-балтинского кафе и поехали в родное село. Пятым в компании был тот самый позже найденный мертвым М. За руль сел И., поскольку он единственный не употреблял в тот вечер спиртные напитки. По дороге М. попросил остановить машину, так как ему приспичило выйти. И в этот момент четверо его друзей "по непонятным причинам решили лишить его жизни".

Друзья якобы набросились на М., и он вынужден был бежать в сторону ближайшего населенного пункта, по дороге потеряв один ботинок. Был он без верхней одежды (куртка осталась в машине), на улице стоял мороз, и до села М. не дошел – замерз по пути.

А его товарищи поскорее скрылись с места своего преступления и наутро никому из односельчан не рассказали о случившемся.

Из показаний обвиняемого И. (единственного трезвого на тот момент из всей компании, который помнит все события до мелочей):

- 8 февраля 2019 года мы с друзьями поехали в Кара-Балту на день рождения товарища. Праздновали в кафе, выпивали. Примерно в десять вечера к нам подошла официантка и сказала, что кафе закрывается. Мы вышли на улицу. Я завел машину и прогревал ее, а М. вел себя неадекватно. Кричал, требовал продолжения посиделок и не хотел никуда уезжать. Кое-как мы усадили его в машину, пообещав, что продолжим у себя в селе.

По дороге М. все время порывался выскочить из машины, мы с трудом его удерживали. Не доезжая до соседнего села М. попросил остановить машину, потому что ему надо ненадолго выйти. Вышел без куртки. Остальные сидели в салоне и ждали его. На улице было холодно. Через две-три минуты кто-то из нас вышел посмотреть, куда подевался М. Его нигде не было.

Мы все вышли из машины и стали искать М. Кричали, звали его, звонили на его телефон, но он не отвечал. Искали примерно полтора часа. Проехали немного в сторону Кара-Балты. Но М. нигде не было видно. Подумали, что, может быть, он поймал попутку и уехал. Может быть, вернулся в город. Решили возвращаться домой.

У дома М. тоже кричали, звали, но никто не открыл и не вышел. Утром встретились с братом М. и рассказали, как мы его потеряли. Начали поиски. Искали на том месте, где он пропал, по соседним селам, кошарам, ездили в Кара-Балту…

Почему М. от нас убежал, я не знаю. Не могу понять. Вечер прошел хорошо, все было нормально, никаких потасовок и конфликтов…

Судебно-медицинская экспертиза показала, что М. умер от переохлаждения. Обнаруженные на теле царапины и синяки никакого отношения к смерти не имеют и образовались, скорее всего, от контакта с грунтом, камышами, снежной наледью. Проще говоря, по заключению экспертов, убегая от приятелей, М. упал (возможно, неоднократно) и замерз.

Жайылский районный суд приговорил А. и И. к семи с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 500 расчетных показателей (50 000 сомов). Р. и С. – к такому же штрафу и восьми годам исправительной колонии общего режима.

Суд Чуйской области решил, что в убийстве (или покушении на убийство) товарища четверо подсудимых невиновны, и подчистую оправдал. Признал парней виновными только в оставлении заведомо беспомощного человека в опасности и прекратил по этой статье уголовное дело за истечением срока давности.

Верховный суд приговор облсуда оставил в силе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431615
Теги:
Жайылский район, суд, убийство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  