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ГКНБ задержаны лжесотрудники МВД, которые вымогали деньги у гражданки КР

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ГКНБ КР задержаны лица, которые представляясь сотрудниками МВД занимались вымогательством денежных средств у граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия установлено, что вышеуказанная группа граждан в количестве 6 человек, представившись сотрудниками органов внутренних дел, вымогали у гражданки сумму в размере 300 тысяч сомов, шантажируя уголовным преследованием, а также распространением видео роликов компрометирующего характера в сети интернет.

8 августа 2023 года, основные фигуранты указанного уголовного дела были задержаны и водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ КР. При обыске у последних были обнаружены пистолет неустановленного образца, рации и другие спецсредства.

В настоящее время ГКНБ КР организован комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению соучастников данной преступной деятельности.

При этом, граждан пострадавших от аналогичных видов преступлений просим сообщать в ГКНБ КР по тел (0312) 66-04-75. Анонимность гарантируется".


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URL: https://www.vb.kg/431620
Теги:
вымогательство, Кыргызстан, ГКНБ
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