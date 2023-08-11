Алмагуль Кутанова: Эксперты отмечают о наступлении Азиатской эры

В городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области проходит молодежный форум государств Центральной Азии, приуроченный к 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. На мероприятии выступила руководитель управления Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Алмагуль Кутанова.

"Безусловно забота о молодежи является главным приоритетом политики наших государств. Более 30% населения Казахстана составляют молодые люди от 14 до 35 лет. В этой связи государство на системной основе принимает меры по продвижению, поддержке молодых людей ставшие лидерами и добившихся успехов в различные сферы жизни. Это очень важная работа в новую эпоху. Когда в приоритете высокий интеллект и на первый план выходит интеллектуальный потенциал нации. Сегодня в нашей стране успешно реализуется государственные проекты по поддержке, стимулирования молодежи. Например, международная образовательная программа "Болошак", президентский кадровый резерв, программа трудоустройства занятости молодежи и др. проекты. Отдельное внимание заслуживает введение обязательной 30% квоты для женщин и молодежи до 35 лет в избирательном партийном списке политических партий. Также государством на протяжении присуждается молодежная премия "Дарын". Кроме того, по поручению главы государства ежегодно в течение двух лет присуждается грант "Наследники независимости".

В дальнейшем мы как уполномоченный государственный орган будем создавать условия для успешной самореализации молодых людей. Эксперты отмечают о наступлении Азиатской эры. Именно в Азии молодежь призвана стать движущей силой континента. Она чаще всего готова к инновациям технологиям и использовать приобретенные навыки и компетенции для совместного поиска ответа и решений на глобальной вызов.

Весьма импонирует сегодняшняя повестка Центрально-Азиатского форума - это межкультурный диалог, искусственный интеллект, креативная индустрия, инновация в сельском хозяйстве, рекомендации по резолюции ООН 2250. Мы надеемся, что молодежный станет эффективной площадкой регионального сотрудничества между национальными, молодежными организациями государств членов форума", - отметила она в своем выступлении.