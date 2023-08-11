В аэропорту Оша устранили все недостатки на взлетной полосе

Ошский филиал ОАО "Международный аэропорт "Манас"" в ответ на видеоролик, вышедший в медиаресурсах, утверждающий о разрушении взлетно-посадочной полосы (ИВПП), сообщает следующее:

"Покрытие ИВПП международного аэропорта "Ош" является асфальтовым. Каждый год авиапредприятие проводит плановые работы на участках ИВПП, что включает закрытие аэродрома, о чем заблаговременно информируются авиационные власти страны и авиакомпании.

В 2023 году на период ремонта и усиления покрытия ИВПП было предусмотрено закрытие на 5 дней в неделю.

1 июля 2023 года аэродром был временно закрыт из-за аномальной жары, которая повлияла на коэффициент сцепления полосы и, таким образом, создала риск для безопасности полетов. В этот же день проблема с покрытием взлетной полосы была устранена. На данный момент взлетная полоса соответствует всем техническим требованиям и открыта для полетов.

Подрядная организация, проводившая ремонт, устранила все недостатки. Повреждённое асфальтовое покрытие было удалено, а на его место уложили новое, обеспечивающее надлежащее сцепление.

ОФ ОАО "МАМ" придерживается строгих требований в области безопасности полетов и авиационной безопасности".