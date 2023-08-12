Акыйкатчы призвала помочь матери девочки, подвергшаяся домогательству

Мама 9-летней девочки, которая подверглась домогательству со стороны соседа, просит помощи у общественности. Сейчас она пытается на суде отстоять права своей дочери, но на нее оказывается сильное давление. Женщина А. Т. в отчаянии пришла на личный прием к акыйкатчы (омбудсмену) КР, рассказав, что со всех сторон на нее давят. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Суд затягивается, из семи судебных процессов были отменены пять заседаний, так как в суд не доставили обвиняемого. Потом судья ушел в отпуск. Из-за того, что процесс каждый раз отменяется, я толком не могу ходить на работу, а я единственная кормилица нашей семьи. К тому же мне нужно оплачивать услуги адвоката. А процесс все тянется и тянется. Еще на меня всех "собак спустили" - затравили других соседей, они обливают меня и мою дочь грязью. Каждый день разные провокации с их стороны, доходит до того, что на меня пишут заявление. Нас пытаются сделать изгоями. Я лишь хочу защитить свою дочь и добиться справедливости, чтобы виновный получил по заслугам. Как мне быть? Мне нужна защита, помощь...", - расплакалась женщина от отчаяния и боли.

Напомним, в настоящее время Сокулукский районный суд рассматривает уголовное дело о домогательстве в отношении 9-летней девочки.

Согласно материалам дела в отношении М. А. (соседа) было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК КР.

6 февраля 2023 года А. Т. после того, как узнала от 9-летней дочери о домогательстве со стороны соседа написала заявление в милицию. Комплексная экспертиза подтвердила, что девочка рассказала правду о факте домогательства со стороны мужчины.

Ранее в СМИ мать девочки рассказала, как узнала о домогательстве. По ее словам дочь расплакалась и попросила не оставлять ее у соседей, когда она уходит на работу, так как сосед ее постоянно целует, и ее от этого тошнит.

Позже, по словам матери, девочка рассказала и другие подробности, как сосед ночью пришел в комнату, где она спала, раздел ее и трогал. Сотрудники отдела защиты прав детей женщин и семьи ведут данный кейс с самого начала уголовного дела - оказывали правовые консультации матери девочки. Кроме того, по всем правонарушениям во время следствия институт обращался в правоохранительные органы и в органы прокуратуры.

Когда девочка расплакалась, он ушел в другую комнату, испугавшись, что его жена и дети могут проснуться. Мама девочки, узнав об этом, написала заявление в милицию.

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева призывает соответствующие госорганы обеспечить защиту прав девочки в суде.

В частности, акыйкатчы обратилась к руководству ГСИН обеспечить конвоирование обвиняемого из СИЗО в суд.

Также омбудсмен призывает и других адвокатов помочь матери девочки в суде отстоять защиту прав девочки.