13-летнюю Фатиму ждут на реабилитацию в РФ. Нужно собрать 570 тысяч сомов

На днях Фатиме исполнилось 13 лет. Наверняка, если бы девочка могла говорить, то она обязательно рассказала бы, что в этот день рождения загадала себе самое главное – здоровье. Каждый, кто читает сейчас эти строки, может сделать эту мечту чуточку ближе.

Фатима – подопечная Первого детского хосписа, где около ее кровати неустанно дежурят родители и сестры. В Бишкек семья приехала из села Ничке-Сай Токтогульского района Джалал-Абадской области. Беда нагрянула внезапно, в феврале этого года сразу девять родственников, отведав домашние зимние заготовки, заболели ботулизмом. Пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной болезнью. Это интоксикация, обычно вызываемая в результате потребления высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, образующихся в зараженных пищевых продуктах

Все заболевшие были доставлены в Токтогульскую больницу, а у Фатимы сразу начались проблемы с дыханием и девочку подключили к аппарату ИВЛ. После 10 дней лечения ее перевели в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкеке, где она пролежала еще 2 месяца, а затем восстанавливалась в НЦОМиД. Сейчас она полностью обездвижена, не может глотать, не держит голову и не говорит. Все заботы о ребенке супруги делят поровну. Сейчас Фатиму кормят через зонд специальным питанием, переворачивают в постели через каждые несколько часов, делают массаж.

К слову, родители обошли все возможные столичные центры реабилитации, но не нашли тот, где девочки смогли бы предоставить комплексное лечение сразу нескольких специалистов.

"Мы с мужем работали в России, когда наши родные заболели. Узнав об этом, мы первым же рейсом вернулись домой. Фатима была в очень тяжелом состоянии, болезнь сразу поразила дыхательные пути и дочка не могла дышать сама, похудела почти в половину своего веса, сейчас весит всего 27 килограммов", - говорит мама девочки Саманта Назарова.

Вспоминая дочь до болезни женщина не может сдержать слез, хоть и говорит, что тут, в хосписе, где семью окружили теплом и заботой, она поняла, что стала намного сильнее. Тут в этих стенах родители таких детей получают самое важное – поддержку и веру в то, что они не одни, что им обязательно помогут. В хосписе, куда Фатиму выписали из больницы, маму научили уходу за тяжелобольным ребенком, выдали инвалидную коляску и теперь девочку можно вывозить во двор и гулять.

Мама девочки показывает видео, где Фатима еще до болезни, счастливая, активная и жизнерадостная. Как и все подростки она снимала забавные видео в Tik-Tok, с удовольствием позировала перед камерой, показывая новые наряды, которые ей купили для школы. А дальше Саманта показывает страшные кадры, снятые в больничных сенах, где ее девочка боролась за жизнь.

"Знаете, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что наша Фатима вернется к прежней жизни, будет гулять с подружками, учиться, мечтать и обязательно ее мечты исполнятся. Я в это так верю", - говорит женщина.

Надежду дают и специалисты реабилитационного центра "Янтарь", который расположен в Нижегородской области в России. Центр специализируется на реабилитация после инсульта, инфаркта, черепно-мозговых травм. Также есть реабилитация пациентов с ДЦП, после различных операций и перенесенных болезней. Изучив документы Фатимы, врачи готовы принять ее и сделать все возможное, чтобы помочь юной пациентке. На месячный курс необходимо собрать 570 тысяч сомов.

Не секрет, что в хосписе частенько случаются чудеса и десятки мальчишек и девчонок получают свой шанс вернуться в счастливое детство, лишь потому, что взрослые, узнав о беде ребенка, не прошли мимо и протянули руку помощи. Чудо для Фатимы тоже уже начало исполняться. За сутки для девочки уже собрали 140 тысяч сомов. Осталось собрать еще 430 тысяч сомов и девочка сможет полететь в Россию за своим шансом на счастливую жизнь.

Реквизиты для помощи:

Элсом 0501 420978

Мбанк 0501 420978

Мегапей 0550420978

Сбербанк +79537657041

Оптима 4169585356709567

РСК 9417089446955438

Назарова Саманта Устакуловна.