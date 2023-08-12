В Бишкеке обсудили улучшение оказания гражданам юридической помощи

В столичном муниципалитете состоялось совещание по оказанию гарантированной государством юридической помощи гражданам по всей Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Граждане могут получить качественную консультативно-правовую помощь в виде правовой информации, составления заявлений, жалоб и других документов правового характера, оказания помощи в обеспечении доступа к квалифицированной юридической помощи и иных форм помощи. Также имеют право на получение всех видов юридической помощи жертвы торговли людьми.

На совещании приняли участие представители мэрии города Бишкек, Министерства Юстиции, Министерства внутренних дел, Государственной налоговой службы при Министерстве финансов, Министерства цифрового развития, Министерства труда социального обеспечения и миграции и других государственных министерств и ведомств Кыргызской Республики.

Методологические и информационные работы среди государственных и муниципальных служащих проводятся Службой юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики.

Данные меры проводятся в рамках постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка взаимодействия субъектов системы гарантированной государством юридической помощи и Перечня документов, подтверждающих право лица на получение квалифицированной юридической помощи" от 4 мая 2023 года № 241.

За квалифицированной юридической помощью по городу Бишкек граждане могут обратиться по адресам, указанным ниже:

Кризисный центр "Сезим". Адрес: ул. Минина, 17 (Табышалиева,3).

Тел: 0312 51 26 40; 0551 59 06 90.

Фонд Оэйсис.

Адрес: ул. Турусбекова, 109.

Тел: 0770 55 45 03.

Кризисный центр "Шанс для женщин".

Адрес: пр.Чуй, 207, каб. 509.

Тел: 0709 71 03 20; 0 555 90 06 98;

0312 61 32 27.

Адрес офисов бесплатной юридической помощи:

Жибек жолу, 381;

Бул. Молодой Гвардии, 32.