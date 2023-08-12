В Оше задержан мужчина, подозреваемый в самовольном захвате земель

В Оше задержан ранее судимый гражданин М.К., который тесно поддерживает связь с криминальным миром. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 6 августа 2023 года заявлением в милицию обратилась жительница Кара-Суйского 32-летняя А. М.. Гражданка сообщила о том, что 4 августа 2023 года в 13:00 часов, в селе Конурат Кара-Суйского района, гражданин Куттубек без причины избил, в результате А.М. была госпитализирована в Ошскую городскую клиническую больницу.

В тот же день факт зарегистрирован в информационном электронном журнале Кара-Сууйского РУВД, возбуждено уголовное дело по статье 177 (Семейное насилие) УК КР.

Ранее, 27 апреля 2023 г. жительница села Конурат Кара-Суйского района 53-летняя З.Н. обратилась с заявлением, о принятии мер в отношении гражданина по имени Куттубек, который на ее земельном участке залил фундамент и начал строительные работы. 27 апреля 2023 года применил физическую силу, заявил, что участок принадлежит ему, не пускал заявительницу.

Факт зарегистрирован в журнале учета информаций Кара-Суйского РУВД и возбуждено уголовное дело на основании статьи 212 ч.1 УК КР (Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения).

В результате оперативных мероприятий установлен ранее неоднократно судимый житель Кара-Суйского района 40-летний М.К. Кроме того, оперативные сотрудники выяснили, что подозреваемый поддерживает тесную связь с криминальным миром.

10 августа 2023 года М.К. задержан в Оше и доставлен в Следственную службу Кара-Суйского РОВД, в дальнейшем помещен в ИВС.