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Маршрут дороги Алматы - Иссык-Куль утвердили эксперты

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Экспертные группы Казахстана и Кыргызстана утвердили маршрут дороги из Алматы на Иссык-Куль, передает СМИ.

Один из экспертов рабочей группы Кыргызстана рассказал, что совместно с Азиатским банком развития были разработаны три маршрута:

- восточный маршрут (Алматы - Тургень - Ананьево - Чолпон-Ата);

- прямая дорога через перевалы;

- западный маршрут (Алматы - Кемин - Боомское ущелье - Балыкчы - Чолпон-Ата).

Но в итоге выбрали западный маршрут. Теперь экспертами определяется стоимость маршрута..

Мы сейчас ожидаем результаты по выбору финансовой модели, то есть как проект будет финансироваться. Потому что часть дороги будет строиться в Казахстане, часть дороги у нас, и с учетом маршрута нужно определить примерную стоимость и вклады стороны. Дорога действительно имеет большой потенциал - есть уже заинтересованность финансовых институтов в реализации данного проекта", - объяснил директор Центр государственно-частного партнёрства Санжарбек Болотов.

Предварительная сумма проекта оценивается в $91 млн. Общая протяженность дороги 260 км.


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URL: https://www.vb.kg/431634
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Иссык-Куль
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