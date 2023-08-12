Задержан начальник Чуй-Бишкекского филиала СЗВН при МСХ КР

По факту вымогательства взятки МВД КР задержаны двое руководящих сотрудников Чуй-Бишкекского межрегионального управление Службы по земельному и водному надзору при Министерстве сельского хозяйства КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Следственную службу МВД Кыргызской Республики обратился житель Бишкек о принятии мер в отношении М.Ш., который занимая руководящую должность в Чуй-Бишкекском межрегиональном управлении Службы земводнадзора, угрозой наложения многомилионного штрафа за положительное решение вопроса вымогает денежные средства в сумме 4000 долларов США.

По данному факту Следственной службой МВД Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело, и зарегистрировано в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 343 вымогательство взятки УК Кыргызской Республики.

11.08.2023 года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Третьего управления ГУУР МВД КР при получении денежных средств в сумме 4000 долларов США на пересечении улиц Раззакова-Киевская с поличным были задержаны начальник Чуй-Бишкекского межрегионального управление Службы земводнадзора Д.Р., Заведующий отделом Чуй-Бишкекского межрегионального управление Службы земводнадзора М.Ш.

В настоящее время проводиться оперативно-следственные мероприятия по установлению других причастных лиц к данному преступлению".