Акылбек Жапаров высоко оценил вклад предприятий КНР в экономику КР

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров посетил нефтеперерабатывающий завод "Джунда" компании "Чайна Петроль Компани" в городе Кара-Балта Чуйской области. Главу кабмина сопровождала посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь, сообщили в китайском диппредставительстве.

Руководство компании рассказало о работе НПЗ "Джунда" и его модернизации.

Акылбек Жапаров высоко оценил многолетний вклад китайской компании "Чайна Петроль Компани" в развитие экономической и торговой сфер двух стран за последние 10 лет и выразил готовность оказать полную поддержку в деле запуска и модернизации завода.

"Компания внесла важный вклад в решение проблем с поставками бензина и дизельного топлива в страну, увеличение бюджетных поступлений и создание рабочих мест для кыргызстанцев", - сказал глава кабмина Кыргызстана.

Посол отметила, что нынешние китайско-кыргызские отношения находятся в наилучшем периоде в истории.

Ду Дэвэнь подчеркнула, что Китай готов работать с Кыргызстаном для реализации важного консенсуса, достигнутого на встрече глав двух государств в Сиане, а также укрепления практического сотрудничества в различных сферах и твердо способствовать качественному развитию совместного строительства "Пояса и пути" и сообщества единой судьбы.