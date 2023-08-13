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Суд по делу о смерти 65 детей после сиропа от кашля начался в Узбекистане

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- Нина Ничипорова
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11 августа в Ташкенте начался судебный процесс по делу о смерти 65 детей, которые скончались после приема сиропа от кашля Док-1 Макс индийской компании Marion Biotech. На скамье подсудимых более 20 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

По словам заместителя главного врача медицинского центра Фазлиддина Файзуллаева, его врачи обратили внимание на то, что в больницу стало больше поступать детей с почечной недостаточностью. На вопрос, что они ели, пили, родители отвечали, что давали им сироп от кашля. Врачи проинформировали о ЧП специалистов Управления здравоохранения. Сироп был снят с продажи.

По данным Верховного суда Узбекистана, согласно обвинительному заключению, в результате совершенных преступлений за два месяца погибли 65 малолетних детей, которые принимали этот сироп. Всем им не было и семи лет.

СГБ Узбекистана в конце декабря прошлого года сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приема сиропа Док-1 Макс и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана остановило продажу всех препаратов Marion Biotech, включая цинепар кид, травамакс и амбронол.

Проведенная экспертиза обнаружила в составе партии препаратов, поставленных Marion Biotech, токсичное вещество этиленгликоль, объём которого был в 300 раз выше нормы, предусмотренной медицинскими правилами. Помимо такой огромной дозы вещества вместо него в составе лекарства должно было быть вообще другое вещество - пропиленгликоль (пищевая добавка с бактерицидным действием). В процессе исследований также было установлено, что грубо нарушались требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественные препараты были допущены к реализации.

На скамье подсудимых более 20 человек. В том числе люди, занимавшие руководящие должности в компании импортера лекарств и дистрибьютора. А также бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев.

Обвиняемых судят по девяти статьям Уголовного кодекса, в том числе за должностную халатность, производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств, их реализацию вне аптек и их филиалов. А также за злоупотребление властью и должностными полномочиями, подлог, получение и дачу взятки, за изготовление и подделку документов, штампов, печатей, бланков.

Судебный процесс проходит в открытом режиме. Следующее заседание назначено на 16 августа.

Кстати, в Кыргызстане продажу сиропа Док-1 Макс приостановили в экстренном порядке 23 декабря 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/431640
Теги:
Верховный суд, дети, лекарства, Узбекистан, врачи, фармацевтические компании
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