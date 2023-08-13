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Жапаров выразил соболезнования США в связи с жертвами пожара на Гавайях

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Глава государства Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену-младшему в связи с человеческими жертвами в результате пожаров на Гавайских островах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью воспринял известие о гибели многих людей в результате пожаров на Гавайских островах. Мы разделяем горе Соединенных Штатов Америки.Примите мои искренние соболезнования Вам и всему народу Соединенных Штатов Америки, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим". - говорится в телеграмме президента.


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URL: https://www.vb.kg/431642
Теги:
погибшие, пожар, соболезнование, США, Садыр Жапаров
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