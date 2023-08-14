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МВД: Задержаны подозреваемые в убийстве отдыхающего в Бостери

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6 августа в селе Бостери на пляже пансионата "Золотые пески" обнаружено тело 23-летнего жителя Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках досудебного производства проводятся широкомасштабные следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Для всестороннего и объективного расследования инцидента сформирована специальная следственно-оперативная группа УВД Иссык-Кульской области, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники следственных, оперативных, криминалистических служб МВД КР.

Инцидент взял на контроль глава государства Садыр Жапаров. Ход досудебного производства находится под контролем руководства МВД КР и УВД Иссык-Кульской области.

Опрошены жена, друзья погибшего, сотрудник милиции, обеспечивающие общественную безопасность в этом районе, свидетели. Допрошен гражданин, оказавший первую помощь погибшему Б.А., который рассказал, что во время спасательных мероприятий, пытался вытащить запавший язык пострадавшего.

Помимо этого, для тщательного и объективного расследования произошедшего допрошено 44 свидетеля. Оперативному отделу и службе общественной безопасности Иссык-Кульского РОВД даны следственные задания по установлению причастных лиц.

7 августа назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, проведение которой возложено на бюро судебно-медицинских экспертиз Кара-Буринского района Таласской области.

8 августа факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений Иссык-Кульского РОВД, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 122 УК КР (Убийство).

Сотрудники милиции опросили работников баров, кафе, ресторанов и магазинов, расположенных вблизи места происшествия. Некоторые из допрошенных в качестве свидетелей граждан, дали ложные показания, их действиям даётся правовая оценка.

На основании статьи 220 УПК КР вносятся ходатайства в суд о проведении специальных следственных действий, налагаются санкции и проводятся следственные действия.

В результате оперативно – следственных мероприятий, в милицию доставлены подозреваемые в совершении преступления: житель г. Бишкек 1991 г.р. Б.Б., жители Иссык-Кульской области 1994 г.р. Ж.Р. и Е.А., и 1995 г.р. А.У.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания Иссык-Кульского РОВД. Решением Ыссык-Кульского районного суда подозреваемые взяты под стражу на два месяца.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/431654
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, убийство, МВД, УВД
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