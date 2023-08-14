Погода
$ 87.82 - 88.24
€ 96.30 - 97.30

На Иссык-Куле задержали двух парней, избивших повара

168  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Иссык-Куле задержали двух парней, избивших повара. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в милицию обратился 36-летний житель города Бишкек. В своем заявлении он указал, что в ночь с 12 на 13 августа примерно 03.30 часов трое неизвестных угрожая ножом, избили повара кафе "Медуза", расположенный на территории пансионата "Солнышко" в селе Чок-Тал. Пострадавший 20-летний житель Чуйской области полученными телесными повреждениями был госпитализирован в районную территориальную больницу.

Заявление было зарегистрировано в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по горячим следам были задержаны двое парней. Задержанными оказались жители села Чок-Тал 21-летний А.Н., 24-летний Ш.А. и 22-летний житель Нарынской области А.А., которые были водворены в ИВС ОВД Иссык-Кульского района до принятия меры пресечение судом.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные мероприятия


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431656
Теги:
задержание, избиение, Иссык-Кульская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  