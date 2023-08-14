В 2023 году "Газпром Кыргызстан" газифицирует 12 столичных жилмассивов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, активные работы по газификации идут в бишкекских жилмассивах "Токольдош", "Ак-Тилек", "Ак-Тилек-2", "Ак-Тилек-Турбаза" и "Ала-Арча", а также работы начаты в селах Новопавловка и Селекционное Чуйской области. В скором времени компания развернет деятельность в населенных пунктах "Бакай-Ата", "Верхний Кок-Жар", "Попеновка" и "Товарная".

В начале года подача газа была реализована в столичном жилмассиве "Кырман".

Проектная протяженность газораспределительных систем в населенных пунктах, газифицируемых в 2023 году, составит 218 км:

Бишкек:

• ж/м "Токольдош" – 11,3 км

• ж/м "Ак-Тилек" – 6,5 км,

• "Ак-Тилек-Турбаза" – 4 км

• ж/м "Ак-Тилек-2" – 4,3 км

• ж/м "Ала-Арча" – 12,2 км

• ж/м "Бакай-Ата" – 16,2 км (работы планируется завершить к февралю 2024 года)

• ж/м "Верхний Кок-Жар" – 4,1 км

• ж/м "Попеновка" – 2,5 км

• ж/м "Товарная" – 3,8 км

Чуйская область

• с. Селекционное – 7,7 км

• с. Новопавловка – 146 км (строительные работы в данном населенном пункте будут вестись до конца 2023 года и продолжены в 2024 году, подача газа будет осуществляться поэтапно по мере завершения работ)

Компания уже газифицировала 42 жилых массива по республике, в которых расположено 45 тысяч домовладений. В планах до конца 2023 год подведение газа еще в 11 населенных пунктов, охватывающих 10 тысяч домовладений.