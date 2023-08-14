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В Бишкек прибыли 25 автобусов из Китая

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В Бишкек прибыло 25 автобусов из Китая. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Ожидается, что первая партия в количестве 500 единиц будет поэтапно поставлена в течение текущего года, следующая - в 2024 году.

В общей сложности в Кыргызстан прибудут более 1 000 современных, экологичных автобусов, призванных решить транспортные вопросы столицы.

Напомним, 20 мая президент Садыр Жапаров в рамках государственного визита в КНР посетил завод по производству автобусов "Zhongtong bus holding Co., Lt".

Ранее с данного предприятия для Бишкека закуплена партия из 120 автобусов с газовым двигателем. Они прошли успешное апробирование на наших дорогах, в связи с чем принято решение о закупке за счет бюджетных средств еще 1 000 автобусов указанной марки, которые поставят в столицу.


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URL: https://www.vb.kg/431659
Теги:
Китай, Бишкек, автобусы
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