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Минсельхоз присвоит групповые идентификационные номера пчелосемьям

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- Светлана Лаптева
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С 2020 года по Кыргызстану началось проведение идентификации пчелосемей, который проводится с присвоением группового идентификационного номера.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, регистрация идентифицированных пчелосемей осуществляется в Едином государственном реестре идентифицированных животных, которая называется Система идентификации и отслеживания животных (СИОЖ).

На сегодняшний день по республике в 1282 пчеловодческих хозяйствах прошли идентификацию и регистрацию 83,8 тыс. пчелосемей из них 81 тысяч занесены в базу данных СИОЖ.


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URL: https://www.vb.kg/431663
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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