Минсельхоз присвоит групповые идентификационные номера пчелосемьям

С 2020 года по Кыргызстану началось проведение идентификации пчелосемей, который проводится с присвоением группового идентификационного номера.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, регистрация идентифицированных пчелосемей осуществляется в Едином государственном реестре идентифицированных животных, которая называется Система идентификации и отслеживания животных (СИОЖ).

На сегодняшний день по республике в 1282 пчеловодческих хозяйствах прошли идентификацию и регистрацию 83,8 тыс. пчелосемей из них 81 тысяч занесены в базу данных СИОЖ.