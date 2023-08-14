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Кыргызстанские танцоры завоевали бронзу в Германии

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- Назгуль Абдыразакова
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Танцоры из Кыргызстана завоевали бронзу на международном турнире по спортивным бальным танцам в Германии. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызской Республики.

По ее данным, с 8 по 12 августа 2023 года в немецком городе Штутгарт прошёл ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам "German Open Championship WDSF - 2023". В турнире принимали участие спортсмены из США, Китая, Франции, Италии, Латвии, Польши, Португалии, Казахстана и многих других Европейских и Азиатских стран (более 30 стран). Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации -WDSF.

Высокие результаты на этом турнире показали танцоры нашей Федерации Танцевального Спорта Кыргызской Республики.

В категории Молодёжь, Латина "WDSF Open Latin Youth -2023" Штутгарт, наша молодёжная, танцевальная пара Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария заняли третье место, завоевав бронзовую медаль из 171 пары из 30 стран Мира.


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URL: https://www.vb.kg/431664
Теги:
Германия, танцы, Кыргызстан
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