Наталья Нещерет: Мой путь в ушу дал мне возможность жить счастливой жизнью

Несмотря на большую популярность среди молодежи разного рода боев без правил и других аналогичных единоборств, особенно, в Кыргызстане, китайские боевые искусства по-прежнему существуют в нашей стране. Об этом свидетельствует хотя бы прошедший на побережье озера Иссык-Куль 9-й Международный летний Форум по боевым искусствам под эгидой Всемирной Ассоциации традиционного ушу (World Traditional Wushu Association). Как рассказала нашему изданию руководитель оргкомитета Форума, секретарь Всемирной Ассоциации традиционного ушу, вице-президент Федерации традиционного ушу КР и заслуженный тренер КР Наталья Нещерет, данное мероприятие ежегодно собирает мастеров боевых искусств из разных стран для обмена опытом.

"В этом сезоне на Форуме обменивались опытом мастера боевых искусств, представители различных направлений боевых систем из Кыргызстана, Казахстана и России. Особенности прикладных аспектов стиля Сунси и стиля тайцзицюань представили президент Федерации традиционного ушу КР Евгений Лопаткин и вице-президент Федерации тайцзицюань КР Алтынбек Султаналиев. Элементы техники рукопашного боя в армейской подготовке демонстрировал известный блогер из России Вадим Старов. С секретами утонченной китайской чайной церемонии участников Форума ознакомила руководитель Регионального центра "Культура Тайцзи Цигун" из Казахстана Татьяна Жигалкина. Как всегда был радушен и красноречив гостеприимный хозяин Юрточного городка президент Федерации тайцзицюань КР Владимир Марусич", - сказала она.

Наталья, скажите, насколько популярны среди кыргызстанцев китайские боевые искусства?

Интерес есть у наших граждан, и он с каждым годом только увеличивается. Вот вам цифры для примера. Федерация традиционного ушу Кыргызской Республики официально была зарегистрирована в 2011 году, хотя мы еще с 1994 года начали развивать и распространять традиционные китайские искусства, их знания и общечеловеческие ценности среди детей и подростков в нашей стране.

За все время существования Федерации традиционного ушу с боевыми искусствами ознакомились более 20 тысяч человек по всему Кыргызстану: дети, подростки и взрослые люди. На данный момент наша Федерация насчитывает более 1,5 тысяч человек, включая Иссык-Кульскую, Ошскую и Баткенскую области.

Один из видов нашей деятельности – это спортивно-массовые мероприятия. Мы проводим много клубных, городских и республиканских мероприятий. Каждый год проходит чемпионат Кыргызстана по традиционному ушу. В этом году этот чемпионат прошел в апреле, в котором приняли участие все клубы со всей страны. В свою очередь победители чемпионатов республики выдвигаются для участия на международные турниры. К примеру, в этом году после апрельского чемпионата у нас сформировалась сборная Кыргызстана в количестве 13 человек, которая приняла участие в крупном международном турнире в столице РФ "Московские звезды ушу", откуда наша команда привезла 11 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей. Мы успешно представили Кыргызстан, услышав много теплых слов в адрес нашей команды. Для нас это важно, так как дает возможность в дальнейшем успешно представлять нашу страну на международной арене плюс это, конечно, бесценный опыт.

Помимо этого, под эгидой Федерации традиционного ушу мы проводим международные турниры и фестивали. Вот недавно как раз прошли международные турниры по традиционному ушу "Баатыр" и "Снежный барс". Также мы организуем международные семинары, встречи и форумы для обмена опытом.

Кроме этого, на территории нашей страны мы выпускаем большой ежегодный международный журнал "Мастер". В одном из последних номеров у нас печатались специалисты по разным боевым искусствам из семнадцати стран.

Увидим ли мы когда-нибудь как в наших парках по примеру Китая люди будут прям на улицах заниматься тайцзицюань?

В какой-то степени некоторые наши столичные парки уже могут напомнить китайские парки, где люди утром или вечером занимаются тайцзицюань либо другими стилями ушу. Более того, некоторые наши клубы в летнее время и так проводят занятия в парках. К примеру, такие тренировки проходят в Дубовом парке напротив НЦДЮ "Сейтек". Утром дети, вечером взрослые. Во время уличных тренировок многие прохожие останавливаются, расспрашивают нас о наших занятиях, и после этого некоторые даже изъявляет желание записаться в наш клуб. Опять же Федерация тайцзицюань устраивает свои презентации на различных мероприятиях, включая парки города. Например, 9 апреля отмечается день рождения легендарного основателя стиля тайцзицюань Чжан Саньфэна и в этот день в Кыргызстане повсеместно устраиваются показательные программы. То есть таким образом вовлекаются больше людей в этот боевой вид искусства.

Как жителю Бишкека записаться на тайцзицюань или другие боевые искусства?

Чтобы заняться китайскими боевыми искусствами, в том числе и стилем "тайцзицюань", любой кыргызстанец может найти информацию в интернете, вбив только слова тайцзицюань, ушу и Кыргызстан. Выйдут наши страницы в фейсбуке и инстаграмме, где как раз указаны все контакты. В плане местонахождения – основной центр, как я уже говорила, расположен в НЦДЮ "Сейтек". Правда, тренеры этого центра сейчас на Иссык-Куле занимаются со сборной Кыргызстана, которая готовится к двум крупнейшим стартам этого сезона. Первый старт – два наших спортсмена Турдумбетов Эрбол и Алишеров Диас под моим руководством готовятся к поездке на чемпионат Азии по ушу среди юниоров, который пройдет в Макао (Китай). Эту поездку частично финансирует Департамент спорта при Минкультуры КР.

Затем после этого планируется участие в чемпионате мира по традиционному ушу в китайском городе Эмэйшань. Наша команда сейчас активно готовится и это будет уже пятым чемпионатом мира, в котором участвуют наши спортсмены. Вообще, у нас восемь чемпионов мира и большое количество призеров крупнейших международных турниров.

Наталья расскажите немного о себе. Как вы вообще пришли в ушу?

В ушу меня привел президент Федерации традиционного ушу КР Евгении Лопаткин, который первоначально был моим тренером по легкой атлетике. Он является заслуженным тренером КР и заместителем председателя по зарубежному направлению Китайской Ассоциации стиля "сунси нэйцзя цюань".

Дело было в студенческие годы, когда я училась в институте физической культуры, по окончании которого мой тренер Евгений Лопаткин приобщился к занятиям ушу. В тот период во Фрунзе приехал китайский учитель Ли Суньдэн, который был приглашен Госкомспорта СССР. Он обучал уже подготовленных в спорте людей практикам ушу. Тогда давалось несколько стилей ушу, в том числе и тайцзицюань. Евгений Лопаткин прошел этот курс и загорелся китайскими боевыми искусствами. Разумеется, он и своих подопечных, то есть нас, привлек к этим занятиям.

Будучи спортсменами нас заинтересовало то, что в боевых искусствах есть не только физические занятия, но и наличие глубоких практик по постижению внутренней энергии человека, таких как цигун, тайцзицюань и так далее. Также нас привлекло наличие глубокой смысловой основы, которая состоит из философии даосизма, конфуцианства, буддизма и даосизма.

Мы под руководством Евгения Лопаткина стали глубоко погружаться в эти практики. То есть у нас были и занятия по технике ушу с различными стилями, и занятия по изучению цигун, и изучение научных философских трактатов, позволяющих широко расширить свое мировоззрение.

Долгое время мы изучали ушу по тем источникам, которые были даны учителем Ли Суньдэном и которые были доступны нам в то время.

В 1994 году в НЦДЮ "Сейтек" мы открыли школу ушу, которую возглавил Евгений Лопаткин. Я же стала его заместителем и множество детей и взрослых под нашим руководством стали постигать китайское боевое искусство ушу. Таким образом постепенно мы стали все больше и больше обрастать единомышленниками.

У школы появились филиалы по городу и затем появились единомышленники в регионах. В 2008 году мы познакомились с китайским мастером Ли Цзяньпином, который находился в Кыргызстане несколько лет. Он заинтересовался нашей работой, посмотрел наши занятия и поняв искренность наши намерений, предложил нам стать его учениками по стилю "сунси нэйцзя цюань". Конечно, мы о таком и мечтать не могли, особенно, когда все это начиналось. На тот момент для нас все это было что-то далекое, из книг и фильмов о легендарных мастерах китайских боевых искусств.

Это ученичество открыло нам новые возможности и знания. С того времени нам посчастливилось много раз побывать в Китае, где мы стали участвовать в соревнованиях, на чемпионатах мира и других международных турнирах. Но главное, мы побывали в настоящем Китае, не который предстает перед туристами, а именно увидели жизнь людей, которые идут по пути боевых искусств. Наш учитель Ли Цзяньпин живет в провинции Сычуань в городе Наньчун, который стал для нас второй родиной. Мы жили дома у своего учителя и тот период мы всегда вспоминаем с теплотой. К сожалению, из-за пандемии мы уже несколько лет не были в Китае и очень скучаем по своему учителю, по энергетике этой страны. Надеемся, что скоро нам это удастся. Вот сейчас, как я уже говорила, мы готовимся к чемпионату мира по кунфу в городе Эмэйшань, который от Наньчуна отделяет 200 км. То есть мы надеемся не только успешно выступить на турнире и укрепить наши связи на международной арене, но и увидеть своего учителя.

Что лично вам дало ушу?

Для меня занятия китайскими боевыми искусствами стали той основой для широкой и полной жизни, которой я сейчас живу, основой для тех достижений, которые не обозначены регалиями, но под которыми я понимаю свое мировоззрение и понимание каких-то глубинных вещей в мире.

В целом, можно сказать, что мой путь в боевых искусствах дал мне возможность жить счастливой, социально-наполненной и творческой жизнью. Я уверена, что традиционные боевые искусства для того и созданы, чтобы научить человека быть счастливым.

Мне раз приходилось быть свидетелем того, что традиционные боевые искусства раскрывают творческие возможности человека: кто-то начинает писать картины, кто-то – стихи либо делать какие-то подделки. Лично я стала писать эссе, небольшие рассказы и мое участие в литературном конкурсе Евразийской творческой гильдии подтвердило, что творчество стало присутствовать и во мне. В итоге я стала финалистом в разделе "малая проза", а позже финалистом в разделе "публицистика".

Источник: газета "Шелковый путь"