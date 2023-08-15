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На Иссык-Куле пройдет саммит "Агробизнес в Центральной Азии"

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- Светлана Лаптева
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27-29 августа 2023-года на Иссык-Куле пройдет международный саммит "Агробизнес в Центральной Азии: Интеграция. Модернизация. Успех".

В ходе мероприятия будут рассмотрены эффективные модели вертикальной и горизонтальной интеграции в агропромышленном комплексе стран Центральной Азии. На пленарной сессии, тематических секциях и мастер-классах будут освещены такие темы, как модели финансирования, стратегии развития зернового, картофельного, молочного и мясного бизнеса, а также технологии для совершенствования сельхозпроизводства.

В рамках выставочной экспозиции профессионалам агробизнеса будут представлены решения для модернизации.

Саммит ориентирован на фермеров, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, поставщиков оборудования и средств производства для сельского хозяйства, представителей бизнес-ассоциаций, государственных органов, финансового сектора, перерабатывающих предприятий и торговли Центрально-Азиатского региона. Организаторы ожидают около 300 участников из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и других стран.

Саммит проводится при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства и Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики. Организатором является DLG (Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия) совместно с партнерскими организациями.

Место проведения: Комплекс "Байтур", село Бостери, Иссык-Кульский район, Кыргызстан

Программа саммита:

В ходе саммита примут участие более 30 спикеров - экспертов из Австрии, Арабских эмиратов, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, США и других стран.

Участники Саммита смогут принять участие:

• в панельной сессии с участием высокопоставленных представителей из политики, общественных и международных организаций, на которой будут обсуждаться стратегии развития аграрной отрасли, выхода на экспортные рынки, успешные модели интеграции

• в тематических секциях по технической модернизации; развитию мясного, картофельного, молочного и мясного бизнеса; производству, сертификации и реализации органической продукции; финансированию проектов в сельском хозяйстве.

• в мастер-классах по технологиям содержания животных, выращиванию сельскохозяйственных культур, системам орошения, цифровизации аграрного производства.

А также познакомиться с оборудованием и решениями для аграрного производства от порядка 20 компаний из Австрии, Англии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Кореи, США и других стран.

Саммит состоится в рамках серии международных мероприятий "AGRITECHNICA on Tour", которые проводятся в разных странах мира в преддверии крупнейшей в мире выставки сельхозтехники AGRITECHNICA.

Цель этих мероприятий познакомить глубже со спецификой аграрного производства и обсудить возможности внедрения инноваций и модернизации в выбранных регионах.


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URL: https://www.vb.kg/431668
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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