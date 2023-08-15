Работа кыргызстанцев вошла в шорт-лист питчинга копродукционных проектов

Работа "Мама Тоня", авторы сценария – Максим Бударин и Ирина Бударина, продюсер – Рустам Акматов (Кыргызстан, Бишкек) вошла в шорт-лист питчинга копродукционных проектов. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, также в этот список вошли Беларусь, Казахстан.

Мероприятие пройдёт 28 августа в северной столице России в рамках Международного кинофестиваля нового игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья IV Lendoc Film Festival на открытой киностудии "Лендок".

Киносмотр состоится 25-29 августа 2023 г., мероприятие включает в себя деловую, образовательную и развлекательную программы.

Категория игровых проектов для совместного производства:

1. "Будь готов, мой мальчик", автор сценария – Николай Глазычев (Россия, Великие Луки).

2. "Я прах и пепел", автор сценария и режиссер - Иван Криворучко, продюсер – Павел Гриценко (Беларусь, Минск).

3. "Игреневая душа", автор сценария и режиссер - Ангелина Битарова (Россия, Владикавказ).

4. "Квартира №7", автор идеи Миляуша Айтуганова, соавтор Юлия Захарова, режиссер - Юлия Захарова, продюсер - Миляуша Айтуганова (Россия, Татарстан).

5. "ИНИй* (Институт Новогоднего Искусства)", автор сценария – Евгений Личный (Россия, Москва).

6. "Мама Тоня", авторы сценария – Максим Бударин и Ирина Бударина, продюсер – Рустам Акматов (Кыргызстан, Бишкек).

7. "Пик Победы", автор сценария, режиссер, продюсер – Сергей Кирилов (Россия, Москва).

8. "Испытание аулом – 2", автор сценария - Вадим Саитов, режиссер и продюсер – Магомет-Али Найманов (Россия, Черкесск).

9. "Путь к мечте", автор сценария – Ольга Харитонова, режиссер – Елена Гусева, продюсер – Юлия Молочкина (Россия, Санкт-Петербург).

10. "Акзиярат", автор сценария - Лилия Янтилина (Россия, Уфа).

11. "Машка и Мишка. Боевые верблюды", автор сценария, режиссер и продюсер Гугуева Наталия (Россия, Москва).

Категория документальных проектов для совместного производства:

1. "Там, где жил Идиге…", авторы сценария – Сергей Кречетов и Анна Турчанинова, режиссер - Анна Турчанинова, продюсер - Сергей Кречетов (Россия, Санкт-Петербург).

2. "По пути Рериха 100 лет спустя" автор сценария – Александра Трубецкая, режиссер – Сергей Циханович (Россия, Санкт-Петербург).

3. "Кот Казанский", автор сценария и режиссер – Юлия Захарова, продюсер – Александра Латышева (Россия, Татарстан).

4. "Подземная песня", режиссер и продюсер – Виктор Кислов (Россия, Москва).

5. "Победить Тишину", автор сценария – Дмитрий Шубиц, режиссер – Александр Фомичев, продюсер – Михаил Линьков (Россия, Москва).

6. "Пионеры дискотек", автор сценария и режиссер – Дарина Болгова, продюсер – Марина Лысенко (Россия, Пермь).

7. "Эдуард Айрих. Земной полет", автор сценария, режиссер, продюсер – Бактияр Сейтказиев (Казахстан, Алматы)

8. "Вина Град", автор идеи и режиссер – Яна Рейнсон (Россия, Санкт-Петербург).

9. "Люди дороги", автор сценария и режиссер – Вера Штерн (Россия, Москва).

Всего на участие в конкурсе было подано более 200 заявок из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

По результатам конкурса будут подписаны соглашения о намерениях для совместного производства проектов-победителей. По договорённости с партнёрами питчинга победители также могут получить финансовый приз на девелопмент проекта или его частичную реализацию, а также на создание тизера.

Организаторы: открытая киностудия "Лендок", АНО "Кинокультура", продюсерский центр "Мувистарт" при поддержке Министерства культуры РФ.