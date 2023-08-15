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Из ОАЭ в Кыргызстан пытались ввезти автомобили под видом автозапчастей

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Из ОАЭ в Кыргызстан пытались ввезти автомобили под видом автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, из Объединенных Арабских Эмиратов в адрес получателя "Е.А.М." согласно инвойсу прибыли товары – запасные части автомобилей. Однако, при таможенном досмотре выявлен товар – автотранспортные средства в кол-ве 10 ед. частично разрезанные в области поддона.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что транспортные средства можно эксплуатировать по назначению.

Согласно заключению Центра независимой экспертизы и оценки ОсОО "Эксперт Оценка", общая среднерыночная стоимость задержанных автомашин составила – 15 691 000 сом. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству составила 5 345 645 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/431671
Теги:
ГТС, ОАЭ, Кыргызстан, автомобили
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