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Лишил свободы бывшую жену - и сам чуть свободы не лишился

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- Канат Кожоев
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64-летний пенсионер из Тюпского района признан виновным по части 1 ст. 169 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы) и сам приговорен к лишению свободы сроком на два года. Вторая судебная инстанция, впрочем, этот приговор смягчила.

Как установили следствие и суд, гражданин А.В. затащил в сарай бывшую супругу, заставил спуститься в погреб и убрал лестницу. Закрыл погреб деревянной крышкой и приказал женщине даже не думать о том, чтобы выбраться.

Просидела она взаперти примерно шесть часов – пока не была освобождена сотрудниками милиции.

Кроме А.В., в своеобразной расправе над женщиной участвовали еще два человека, в том числе дочь. Которую не привлекли к уголовной ответственности, обвинив всего лишь в совершении проступка.

Тюпский районный суд рассмотрел уголовное дело только в отношении бывшего мужа потерпевшей, признал его виновным (он и сам не отказывается от своей вины) и приговорил к двум годам лишения свободы с применением годичного пробационного надзора.

Суд Иссык-Кульской области, куда потерпевшая обратилась с апелляционной жалобой и просьбой ужесточить наказание, а также по справедливости наказать остальных участников ее заточения, вообще освободил А.В. от наказания в связи с истечением срока давности.


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URL: https://www.vb.kg/431673
Теги:
Иссык-Кульская область, семейное насилие, суд
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