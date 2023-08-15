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Сотрудники ГУОБДД помогли туристам из Таиланда

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники ГУОБДД помогли туристам из Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, туристы из Таиланда и Англии путешествовали по горным районам Кыргызстана, когда на 451-м километре автодороги Ош-Бишкек у них сломалась машина и в течение нескольких дней не могли отремонтировать машину. Их увидели инспектора ОБДД Джалал-Абадский области и отбуксировали автомобиль в город Таш-Кумыр. Кроме этого, сотрудники ОБДД проявили гостеприимство угостили их едой и напитками.

В свою очередь туристы высоко оценили помощь сотрудников ГУОБДД и выразили благодарность.


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URL: https://www.vb.kg/431675
Теги:
Джалал-Абадская область, ГУОБДД, Помощь, турист
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