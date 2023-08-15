В "Ош-Тазалык" поступила новая спецтехника по уборке и мойке улиц (фото)

В специализированное муниципальное предприятие "Ош-Тазалык" поступило 7 единиц новой современной спецтехники. Об этом сообщает ошский муниципалитет.
По его данным, в ходе ознакомления с новыми единицами спецтехники мэр города Ош Бакытбек Жетигенов отметил, что данная техника позволит не только укрепить производственно-техническую базу предприятия, но и повысит качество работ по обеспечению чистоты в городе, созданию благоприятных условий для сотрудников.
Поступили следующие виды спецтехники:
- 2 единицы спецтехники модели Dongfeng специально для мойки и уборки городских улиц;
- 2 единицы спецавтомобилей марки Dongfeng по уборке мусора вместимостью 6 м3;
- 2 однотонных электротрицикла;
- 1 электрический трицикл для вывоза мусора;
- 30 комплектов подвижных мусорных баков с лопатами и метлами для метельщиков.