В "Ош-Тазалык" поступила новая спецтехника по уборке и мойке улиц (фото)

В специализированное муниципальное предприятие "Ош-Тазалык" поступило 7 единиц новой современной спецтехники. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе ознакомления с новыми единицами спецтехники мэр города Ош Бакытбек Жетигенов отметил, что данная техника позволит не только укрепить производственно-техническую базу предприятия, но и повысит качество работ по обеспечению чистоты в городе, созданию благоприятных условий для сотрудников.

Поступили следующие виды спецтехники:

- 2 единицы спецтехники модели Dongfeng специально для мойки и уборки городских улиц;

- 2 единицы спецавтомобилей марки Dongfeng по уборке мусора вместимостью 6 м3;

- 2 однотонных электротрицикла;

- 1 электрический трицикл для вывоза мусора;

- 30 комплектов подвижных мусорных баков с лопатами и метлами для метельщиков.