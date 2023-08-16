Объем экспорта сельхозпродукции из КР за неделю составил 5120 тонн

Сотрудники Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в период

с 4 по 10 августа 2023 года провели карантинный фитосанитарный контроль 5120 тонн отечественной сельскохозяйственной продукции, экспортируемой за пределы республики.

По объему экспорта:

Из Чуйской области экспортировано 3 тыс. 995 тонн сельскохозяйственной продукции, образцы переданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, в результате чего было зарегистрировано 570 фитосанитарных сертификатов после того, как не было подтверждено наличие карантинного вредителя. На этой неделе из Чуйской области экспортировано наибольшее количество продукции: фруктов-874 тонны, в Россию, Казахстан, Беларусь.

Из Таласской области экспортировано 583 тонн сельскохозяйственной продукции, сданы образцы, в результате чего не подтвержден карантинный вредный организм, выписано 66 фитосанитарных сертификатов. На этой неделе из Таласской области было экспортировано 416 тонн бобовых в Узбекистан, Россию и Пакистан.

Из Иссык-Кульской области было экспортировано 249 тонны сельскохозяйственной продукции. Образцы были переданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, в результате чего не было подтверждено наличие карантинных вредных организмов, выписано 20 фитосанитарных сертификата.

На этой неделе из Иссык-Кульской области было экспортирован чеснок- 130 тонн в Россию, Казахстан.

Из Джалал-Абадской области было экспортировано 223 тонны сельскохозяйственной продукции. Образцы были переданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, в результате чего не было подтверждено наличие карантинных вредных организмов, выписано 19 фитосанитарных сертификатов. Из области экспортировано хлопковое волокно-65 тонн в Иран, каперсон -130 тонн в Турцию.

Из Баткенской области экспортировано 70 тонн сельскохозяйственной продукции, образцы сданы в соответствующие фитосанитарные лаборатории, по результатам которых не подтвержден карантинный вредный организм, выписано 4 фитосанитарных сертификата..Из области в Узбекистан было экспортировано 27 тонн чеснока, 19 тонн миндаля. Протестированы также 24 тонны опилок, которые также проходят фитосанитарный контроль по согласно перечню подкарантинной продукции. ..

В ходе карантинного фитосанитарного контроля товары были тщательно проверены внутри, взяты пробы вывозимых продуктов, участники ВЭД ознакомлены с соблюдением условий перевозки и правил хранения в соответствии с едиными карантинными фитосанитарными требованиями ЕАЭС.