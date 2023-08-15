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Становится ли Китай менее привлекательным для иностранных инвесторов?

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Чаша экономических бед Китая, похоже, переполнилась больше, чем ожидал Пекин. Прямые иностранные инвестиции, начавшие падать в стране с января этого года, не перестают сокращаться и в дальнейшем. По данным Министерства торговли КНР, с января по июнь объем прямых иностранных инвестиций снизился на 2,7% и составил 703,65 млрд. юаней (98 млрд. долл.).

Падение ПИИ, являющееся плохим индикатором состояния экономики Китая, наблюдается в тот момент, когда страна предпринимает все усилия, чтобы противостоять призывам США и европейских стран "снять риски", пытаясь вновь занять доминирующее положение в глобальной цепочке поставок.

Проведя очень жесткую политику "нулевого ковида", Китай остановил все виды деятельности почти на три года, и ее влияние на экспорт и производственный сектор продолжает оставаться медвежьим и сегодня. Ряд транснациональных компаний, имеющих заводы в Китае, понесли огромный ущерб.

В различных отраслях - от производства потребительских товаров до крупного технологического сектора - и спрос, и предложение пострадали до неузнаваемости. По данным компании Ever stream Analytics, занимающейся анализом рисков в цепочках поставок, из-за остановок пострадали от 20% до 30% всех производств iPhone. В прошлом году Apple была вынуждена временно сократить производство iPhone 14 на своем основном заводе по сборке iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в Чжэнчжоу из-за ограничений Covid-19.

Даже те компании, которые зависели от Китая в плане поставок различных компонентов, ощутили на себе всю тяжесть неумолимых блокировок и ограничений, введенных в восточноазиатском государстве из-за Covid-19. Согласно анализу Bloomberg News, более 180 компаний по всему миру упомянули в своих финансовых отчетах за первый квартал такие термины, как "Китай" и "блокировки". Bloomberg News отмечает, что это "значительный скачок" по сравнению с менее чем 50 компаниями в предыдущем квартале.

В связи с этим западные компании заняли осторожную позицию в отношении инвестиций в Китай, в то время как местные органы власти от Сычуани до Чаочжоу и других городов, по данным агентства Reuters, направили делегации по всему миру, чтобы привлечь потенциальных инвесторов к созданию предприятий в восточноазиатской стране.

В июле, несколько дней назад, китайские посольства от Каира до Вашингтона организовали выездные презентации, чтобы проинформировать местных бизнесменов о предстоящем мероприятии - China International Supply Chain Expo, которое должно состояться в Пекине 28 ноября, пишет South China Morning Post.

Несмотря на эти меры, энтузиазм среди руководителей иностранных компаний и лоббистов по поводу ведения бизнеса в Китае отсутствует. По данным Reuters, основное недовольство иностранных инвесторов вызывает то, что многие местные органы власти в стране "сейчас предлагают гораздо менее привлекательные стимулы", чем десять лет назад, когда компании могли легко выторговать субсидии или бесплатное землепользование, а нормативно-правовая база была гибкой.

Обремененные огромными долгами, местные органы власти Китая с трудом справляются с иссякающей казной. По данным Nikkei Asia со ссылкой на данные Министерства финансов страны, на конец 2022 года местные органы власти имели 35 трлн. юаней непогашенной задолженности по балансу. Если к этому добавить задолженность, принадлежащую местным государственным финансовым компаниям (LGFV), то общая сумма долга возрастет почти до 100 трлн. юаней, или почти 80% номинального валового внутреннего продукта Китая, говорится в отчете Nikkei Asia от 15 июня.

Спад на рынке недвижимости и сокращение налоговых поступлений, вызванное существенным снижением налогов в связи с экономической стагнацией, вызванной политикой "нулевого ковида", играют ключевую роль в накоплении долгов местных органов власти в стране.

По мнению аналитиков, сложная экономическая ситуация может быть причиной того, что местные органы власти не предлагают привлекательных стимулов для инвесторов и, как следствие, не решаются вливать деньги в китайский рынок. Кроме того, последние экономические показатели, особенно во втором квартале, также являются сдерживающим фактором для инвесторов.

ВВП Китая в апреле-июне составил 6,3%, хотя прогнозировалось его ускорение до 7,3%. Экспорт сократился до 8,3%, торговля демонстрирует слабый рост, только в июне она упала примерно на 6%, а розничные продажи зарегистрировали рост всего на 3,1% по сравнению с майским подъемом на 12,7%, сообщает Reuters.

Между тем, по данным опроса, проведенного в прошлом месяце Европейской торговой палатой в Китае, каждая десятая компания уже перевела или планирует перевести свою штаб-квартиру в Азии из Китая в Сингапур или Малайзию.

Стратегия экономической безопасности Европейской комиссии и стратегия Германии в отношении Китая, опубликованные в июне, также подчеркивают необходимость диверсификации цепочек поставок. Ранее в марте аналогичные настроения выразил и опрос, проведенный Американской торговой палатой в Китае. Большинство из 55% опрошенных членов Американской торговой палаты больше не рассматривают Китай в качестве одного из трех приоритетных инвестиционных направлений.

Закон о борьбе со шпионажем, вступивший в силу с 1 июля, также отталкивает европейские, американские, японские и южнокорейские компании от инвестирования в Китай. Они опасаются, что не смогут комфортно работать во второй по величине экономике мира.

При таком развитии событий вопрос о том, как Китаю удастся привлечь иностранных инвесторов на свой берег, остается открытым. Быстрая перестройка цепочек поставок в мире, по сути, делает Китай менее привлекательным на этапе после Ковида-19.


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URL: https://www.vb.kg/431679
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