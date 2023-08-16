Электронная очередь снизит уровень конфликтности при водораспределении

Причины дефицита поливной воды и меры для выхода из кризиса обсудили представители ОФ "САМР Алатоо" и Службы водных ресурсов (СВР) при Минсельхозе КР на встрече в городе Чолпон-Ата.

По данным директора СВР Алмазбека Сокеева, преодолеть актуальные проблемы водного сектора призвана реформа, предусматривающая принятие "Водного кодекса" и изменения в системе водораспределения.

"Ежегодно в стране формируется 47-50 млрд м³ воды, но мы наблюдаем уменьшение ресурсов из-за сокращения осадков, что заметно в этом году. Из общего стока Кыргызстан использует на собственные нужды 10-12 млрд м³, остальная вода уходит соседям. Для экономного использования этого объема необходимо привести в порядок ирригационные сети, построить новые водохранилища", - сказал Алмазбек Сокеев.

Водосбережение, современные методы полива и приборы учета, отслеживающие поступление воды от источника к фермеру – эти способы внедряются для рационального и справедливого распределения ресурса. В настоящее время более двухсот датчиков отечественного производства установлены в регионах страны.

ОФ "САМР Алатоо" также ведет разработку информационной системы, с помощью которой специалисты смогут рассчитать план водопользования и объемы воды, подаваемой фермерским хозяйствам.

"Наша разработка основана на опыте Узбекистана. При распределении воды мы предлагаем использовать данные об оросительных нормах для различных видов сельхозкультур, протяженности ирригационных каналов, чтобы определить технические потери. Преимущество системы заключается в возможности установить электронную очередь на полив среди пользователей, а также в планировании посевов культур с учетом их влагопотребления", - рассказал Мурат Жумашев, координатор проектов ОФ "САМР Алатоо".

Он добавил, что введение электронной очереди поможет снизить уровень конфликтности между потребителями и структурами, ответственными за водораспределение. В СВР предложили апробировать готовую информационную систему в Ассоциациях водопользователей, использующих в своей работе цифровые технологии.

В завершении встречи участники отметили, что у государственного органа и общественной организации есть взаимопонимание в необходимости решения проблем водного сектора и готовность к сотрудничеству.

Мероприятие было организовано по линии проекта "Адаптация и усиление подходов по управлению водными ресурсами на основе сообществ в Кыргызской Республике", который реализуется при поддержке Лесной службы США (USFS/IP) и Management and Engineering Technologies International (METI).