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Алмазбек Сокеев рассказал, с чем связан низкий уровень воды в Орто-Токое

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- Светлана Лаптева
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В соцсетях кыргызстанцы делятся фотографиями Орто-Токойского водохранилища, в котором, практически, нет воды и даже можно увидеть дно. Одни пользователи сетей пишут о том, что это связано со спуском воды с Орто-Токоя и продажей воды в Казахстан, а другие парируют тем, что в августе там всегда почти не остается воды, поскольку водохранилище предназначено для орошения полей. При этом приводятся четкие данные - объема, площади земель, мощности Орто-Токоя и так далее. Третьи и вовсе говорят о маловодье и изменении климата.

Глава СВР Алмазбек Сокеев рассказал, с чем связан низкий уровень воды в Орто-Токойском водохранилище в этом году:

"В 2023 году приточность в Орто-Токойское водохранилище очень низкая. Даже в 2021 году у нас было 360 млн кубометров воды, а в этом году и того меньше -250 млн кубов. На данный момент прогнозировать, в какой год будет маловодье, сложно. Кыргызстан - страна, богатая водными ресурсами, как утверждалось все эти годы, - столкнулся с дефицитом воды", - сказал он.

По мнению Алмазбека Сокеева, для решения проблем с поливной водой надо привести в соответствие наши ирригационные каналы, облицевать их, чтобы уменьшить потери воды и увеличить скорость подаваемой воды.

"Строить бассейны декадного регулирования. Вот, допустим, одному населенному пункту не хватает в год 20 млн. Если у нас есть источник этой воды, то хотя бы на 10-15 млн построить. Тогда дефицита не будет.

Вести учет воды: сколько мы берем из источников и сколько подаем фермерам. Для этого надо устанавливать датчики водоучета и вести спутниковое зондирование, управлять водными ресурсами из диспетчерской. Это означает-автоматизировать систему водоучета.

Самый же долгий процесс - это привлечение инвестиций, подписание и ратификация соглашений. На это уходит более трех лет, а на строительство и реабилитацию - два или три года".- добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/431684
Теги:
вода, Кыргызстан
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