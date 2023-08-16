Погода
$ 88.05 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

За полгода в Кыргызстане поженились свыше 19 тысяч пар

338  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития за первое полугодие текущего года зарегистрировал 19 тыс. 347 браков по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. По его данным, в сравнении с 2022 годом аналогичного периода, количество регистраций браков уменьшилось на 2 687.

За первое полугодие самым популярным днем в столичном Дворце бракосочетания стало 23.03.23 – в эту красивую даты прошло 62 церемонии бракосочетания. За полгода во Дворце зарегистрировали отношения 1 тыс. 505 пар.

На ряду с этим, во Дворце бракосочетания г. Ош спросом пользовалась другая дата – 20.06.23. В этот день прошло 19 регистраций брака. Всего за 6 месяцев во Дворце г.Ош зарегистрировано 947 бракосочетаний.

Согласно статистике, наблюдается спад на услугу расторжения брака. Если за первое полугодие 2022 года брак расторгли 6 067 пар, то в этом году – 5 814.

За 6 месяцев текущего года произведено 66 212 регистрации рождений, что на 5 тыс. 807 меньше аналогичного периода 2022 года. Зарегистрировано 15 тыс. 087 факта смерти, что на 1 тыс. 345 меньше в сравнении с первым полугодием прошлого года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431695
Теги:
свадьба, Кыргызстан, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  