За полгода в Кыргызстане поженились свыше 19 тысяч пар

Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития за первое полугодие текущего года зарегистрировал 19 тыс. 347 браков по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. По его данным, в сравнении с 2022 годом аналогичного периода, количество регистраций браков уменьшилось на 2 687.

За первое полугодие самым популярным днем в столичном Дворце бракосочетания стало 23.03.23 – в эту красивую даты прошло 62 церемонии бракосочетания. За полгода во Дворце зарегистрировали отношения 1 тыс. 505 пар.

На ряду с этим, во Дворце бракосочетания г. Ош спросом пользовалась другая дата – 20.06.23. В этот день прошло 19 регистраций брака. Всего за 6 месяцев во Дворце г.Ош зарегистрировано 947 бракосочетаний.

Согласно статистике, наблюдается спад на услугу расторжения брака. Если за первое полугодие 2022 года брак расторгли 6 067 пар, то в этом году – 5 814.

За 6 месяцев текущего года произведено 66 212 регистрации рождений, что на 5 тыс. 807 меньше аналогичного периода 2022 года. Зарегистрировано 15 тыс. 087 факта смерти, что на 1 тыс. 345 меньше в сравнении с первым полугодием прошлого года.