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В Бишкеке бухгалтер выводила деньги со счетов Центра образования

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В Бишкеке бухгалтер выводила деньги со счетов Центра образования Свердловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что А.А.Ф. вступила в сговор с другими ответственными работниками РЦО, совместно с которыми выводила бюджетные средства в особо крупном размере путем перевода денег на счета аффилированных лиц подрядных организаций, выигравших тендеры, организованных РЦО.

По результатам проведенной аудиторской проверки, в период с 2014 года по настоящее время, установлен ущерб в размере 8 млн. 637 тыс. 400 сомов.

15 августа 2023 года А.А.Ф. в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и причастных лиц.

В том числе проверяется наличие аналогичных фактов и схем в других районных центрах образования.


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URL: https://www.vb.kg/431696
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек
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