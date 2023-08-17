Министр обороны КР принял участие в работе форума "Армия-2023" в Москве

В соответствии с приглашением министра обороны РФ Сергей Шойгу министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов в период с 14 по 16 августа 2023 года принял участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности и Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", проводимых в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МО КР.

"В рамках военно-технического форума кыргызская делегация ознакомилась с новыми разработками военно-промышленного комплекса России и ряда других стран, чьё производство также было представлено на форуме "Армия-2023".

В ходе Московской конференции по международной безопасности глава оборонного ведомства республики принял участие в пленарных заседаниях, где были обсуждены актуальные вопросы глобальной безопасности.

Вместе с этим на полях Московской конференции Министр обороны КР генерал-лейтенант Б.Бекболотов встретился с заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом А.Фоминым. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях".