Импорт сельхозпродукции в КР за неделю составил 14 тысяч 970 тонн

С 4 по 10 августа 2023 года импорт подкарантинной сельхозпродукции в Кыргызстан составил 14 тысяч 970 тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным пресс-служба, в Чуйскую область импортировано 11 тысяч 346 тонн сельскохозяйственной продукции, и на импортируемую продукцию составлено 166 акта карантинного фитосанитарного контроля. По сравнению с другой продукцией в Чуйскую область импортировано зерновых (пшеница, ячмень, рис) -2173 тонны из России, Казахстана, Пакистана.

"В Джалал-Абадскую область импортировано 1 тыс. 646 тонн сельскохозяйственной продукции, на импортируемую продукцию выписано 20 актов карантинного фитосанитарного контроля. На этой неделе в Джалал-Абадскую область по сравнению с другими продуктами были импортированы дыни - 488 тонн, морковь-111 тонн из Узбекистана, пшеница-282 тонны из России.

В Баткенскую область импортировано 850 тонны сельскохозяйственной продукции, на импортируемую продукцию выписано 45 актов карантинного фитосанитарного контроля. По сравнению с другими продуктами из Узбекистана было импортировано 532 тонны фруктов.

В Нарынскую область импортировано 862 тонн сельскохозяйственной продукции, на импортируемую продукцию выписано 33 акта карантинного фитосанитарного контроля.

По сравнению с другими продуктами, 326 тонн орехов были импортированы из Китая.

5. В Таласскую область ввезено 265 тонны сельскохозяйственной продукции, на импортируемую продукцию выписано 7 актов карантинного фитосанитарного контроля. В Таласскую область из Казахстана было импортировано 227 тонн муки, 36,3 тонны дыни, 2 тонны арбузов".