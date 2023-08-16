Почему Атамбаев не купил картины Лейлы Саралаевой?

Вполне мог бы приобрести всю коллекцию. Учитывая, что он, по его собственному признанию, сказочно богат… Еще учитывая, что Лейла Саралаева – самая внятная представительница оппозиции из всех подпавших документы для участия в повторных выборах в ЖК по Ленинскому району. А еще следует принять во внимание, что никто никогда так не пиарил Алмазбека Шаршеновича, как Лейла Маратовна, никто так не переживал за него, пока он отсиживался в застенках, и никто так морально его не поддерживал.

К тому же картины, которые, возможно, лет через сто будут стоить больших денег, могли бы стать отличным подарком испанскому амиго Алмазбека Атамбаева – сеньору Санчесу.

Итак, на сей раз в Жогорку Кенеш рвутся двенадцать безработных, два пенсионера, пять председателей различных ОО, три деятеля науки, два врача и даже сотрудник посольства ФРГ в Кыргызстане. Все – самовыдвиженцы. И ни за кем не стоит такая сила, как главный социал-демократ и его команда. А Лейла Саралаева хоть и самовыдвинулась, хоть и пишет, что она сама-сама, однако мало кто всерьез сомневается в том, что стоит ей только оглянуться и свистнуть – навстречу выдвинется опора в виде эсдеков…

Или не выдвинется? Материальную поддержку-то Алмаз Шаншенович своей пиарщице не оказал

Что мы знаем про Лейлу Маратовну Саралаеву? Много чего. Она, не стесняясь, блистает в соцсетях, щедро делясь с потенциальным электоратом буквально всем. И тем, как в суровые времена приютила в своей иссык-кульской квартире бежавших от мобилизации российских релокантов и накормила их настоящим сливочным маслом (которое они доселе не пробовали); и музыкальными успехами младшего сына; и творческими удачами дочери, которая пошла по материнским журналистским стопам; и нарядами, которые тщательно выбирает для каждого отдельного случая; и тем, что считает себя умницей и красавицей; не скрывает и политических взглядов и предпочтений.

В принципе каждый кыргызстанец может смело сказать, что знает журналистку Саралаеву "даканса" и "атидо". И немало сограждан с восторгом приняли главную новость от профессиональной создательницы новостей: она идет в депутаты!

Тут, правда, возникла небольшая заминка. Избирательный залог. Сумма для птицы такого полета смешная – 100 000 сомов. Но вдруг оказалось, что таких денег у Лейлы Маратовны нет. Пришлось быстренько собирать с миру по нитке.

Часть денег дали родители-пенсионеры. А дальше будущий парламентарий кинула клич в массы: "Налетай, торопись, раскупай живопИсь!" Лейла Саралаева, кроме того что талантливая журналистка, спортсменка и красавица, как выяснилось, еще и рисует. Как бы подтверждая поговорку, что талантливый человек талантлив во всем. И вот ради такого благого дела, как участие в выборах, ей пришлось продать свои картины (которые она сама без ложной скромности называет чудесными).

Желающие прикупить живопИсь нашлись сразу. И рядовые граждане, и не совсем. Три картины с иссык-кульскими пейзажами улетели в Германию, еще четыре – в США, четыре полотна приобрели сотрудники института "Медиа Полиси" (так что можно смело говорить, что американцы скупили не четыре, а восемь саралаевских шедевров). Госпожа Саралаева тут же отчиталась перед подписчиками: избирательный залог внесла, налог государству заплатила, может спать теперь спокойно до самых выборов.

Спокойно спать, однако, не получилось. Пришлось Лейле Маратовне еще покритиковать своего соперника Турсунбая Бакир уулу, который внаглую начал досрочную агитацию; пришлось также напомнить избирателям, как нехорошо пришли к власти нынешние президент и глава ГКНБ и посетовать на народные страдания.

"Депутаты ЖК должны сейчас не отдыхать, не наслаждаться красотами Кыргызстана, а создавать комиссию и требовать к ответу всех руководителей, которые получают высокие зарплаты, но не исполняют, как положено, свои прямые обязанности", - так пафосно она завершила свой разоблачительный пост… Сама, кстати, слегка нарушив правила предвыборной агитации. Агитация еще не началась, а кандидат в народные избранники уже заручается поддержкой народа, как бы намекая: вот приду я в Жогорку Кенеш – ух и развернусь! Никому мало не покажется!

А кроме обвинений и разоблачений, надо ведь еще в новом наряде электорату показаться. В общем, предвыборных дел у Саралаевой хватает.

Такая вот в Кыргызстане беспокойная, хотя и красиво-нарядная оппозиция. По крайней мере – наиболее яркие ее представители.

Убедительная просьба к читателям не считать эту статью за пиар. Ничего личного и никакой агитации и пропаганды. Помимо Саралаевой, в ЖК надеются прорваться и другие интересные лица. Тот же "Терминатор от политики", как его обозвала Лейла, - Турсунбай Бакир уулу. Человек твердо намерен вернуться в большую политику. Почему бы то же самое не сделать и другому "Терминатору", который не так давно, покидая зиндан, торжественно пообещал: "I"ll be back!"?

Как говорится, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.