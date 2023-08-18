Обнаружен уникальный документ про Одесскую школу пилотов во Фрунзе

Накануне Дня военной авиации Кыргызстана заместитель командующего Сил Воздушной обороны Вооруженных Сил КР, полковник Айбек Зарлыкович Буржуев рассказал vb.kg о том, что в музей Сил Воздушной обороны и военной авиации КР передан уникальный документ, касающийся истории Одесской школы пилотов. Передал его полковник в запасе Гринченко Сергей Николаевич, который был начальником клуба. Напомним, что в декабре 1941 года школа была перебазирована во Фрунзе, подготовив здесь 1500 пилотов для фронта, а в дальнейшем став основой для военной авиации Кыргызской Республики.

"Ветеран военной авиации сохранил у себя этот уникальный документ, написанный, видимо в 80-е годы прошлого века. Была такая традиция описывать историю воинской части, сохранять ее в музее и документах части. К сожалению, по Одесской школе пилотов никаких документов у нас нет. И мы рады, что можем приоткрыть забытую страничку истории военной авиации нашей страны. День военной авиации Кыргызстана - это и день Памяти всех тех, кто служил в Одесской школе пилотов.

Как вы знаете, мы работаем в поиске с Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш", и мы договорились вместе возобновить поиск родных летчиков и технического летного состава Одесской школы пилотов. Это очень важно, так как показывает значимый вклад Киргизской ССР в борьбу с фашизмом", – пояснил полковник Буржуев.

Аналогичной точки зрения придерживаются и поисковики Кыргызстана, для которых важно, что нашлось подтверждение тому, что за время войны Одесская школа пилотов подготовила 1500 летчиков для фронта. Тем не менее, данные, представленные в документе, считают они, необходимо проверить и уточнить.

"А теперь из описания мы ясно видим, на каких самолетах обучались летчики, кто готовил летчиков и как трудно это было. Многие подвергали эту цифру сомнениям, мол, нереальная цифра. А оказывается все так и есть. Представляете какой это труд - обеспечить подготовку летчиков в воюющей стране, снабдить и техникой, и топливом. И каких пилотов готовили! Смотрите сколько героев.

Теперь надеемся сможем найти потомков летчиков, и отыскать списочный состав Одесской школы пилотов, который пока словно провалился сквозь землю", - сказали поисковики.

Также представители Поискового движения выразили надежду, что раз в документе указываются имена летчиков, то есть надежда пополнить список для проекта по увековечиванию Памяти Героев Советского Союза, выросших или родившихся в Киргизской ССР.

"У нас, как и у летчиков большая просьба к семьям ветеранов – летчиков: посмотрите свои архивы, возможно, у вас есть документы, фотографии, касающиеся истории Одесской школы пилотов во Фрунзе за период Великой Отечественной войны. Или вы знаете такие семьи. Военные летчики и поисковики Кыргызстана просят их откликнуться, пусть они знают – их ищут! Ждут вестей от них" - пояснили они.

Ниже мы представляем сам документ без сокращений:

"Опыт военных действий в Западной Европе в 1940 году показал, что современная война характеризуется применением большого количества авиации, бронетанковых и механизированных войск, артиллерии всех видов, воздушных десантов.

Партия и правительство уделяли большое внимание развитию авиационной промышленности, укреплению авиации и подготовке авиационных кадров.

Одной из кузниц подготовки военных летчиков стала Одесская военная авиационная школа пилотов, организованная по приказу НКО СССР №0065 от 6 ноября 1940 года. Она была сформирована на базе казарменного квартирного фонда 21 авиадивизии в городе Одессе. В составе четырех эскадрилий школа базировалась на трех аэродромах: первая и вторая авиаэскадрильи – на аэродроме Выгода, третья – на аэродроме Раздельная, четвертая – на аэродроме Одесса. На вооружении школы состояли самолеты У-2 и И-15 бис.

Начальником школы был назначен полковник Мительман Яков Борисович, который внес большой вклад в дело организации школы. Талантливый и энергичный руководитель, чуткий и отзывчивый командир, он пользовался большим авторитетом у сослуживцев и особой любовью у курсантского состава. Замечательной чертой его характера была простота, отеческая забота о быте солдата, умение найти ключ к сердцу каждого человека. Все, кто служил вместе с ним, с сердечной теплотой вспоминают о нем, как о хорошем командире, душевном человеке и товарище.

В короткий срок школа была укомплектована летным, техническим и преподавательским составом.

В последних числах декабря 1940 года прибыли курсанты из Ростовского, Смоленского и Калининского аэроклубов. Это были комсомольцы, юноши, которые по призыву партии пришли в авиацию, чтобы научиться штурмовать просторы голубого океана и зорко охранять небо своей Отчизны от непрошенных гостей. Усилием всего личного состава в сжатые сроки была создана учебная база. 23 февраля 1941 года был объявлен днем создания Одесской военной авиационной школы пилотов.

ГЛАВА I

УЧИЛИЩЕ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

К началу лета 1941 года мировая война захлестнула почти всю Европу и зловещей тенью подкралась к границам СССР. Она ворвалась в мирную жизнь советского народа внезапно, из-за угла, неся с собой чудовищные разрушения, тяжелые страдания и смерть.

22 июня 1941 года советский народ вступил в смертельную схватку со злейшим своим врагом – германским фашизмом.

Личный состав школы с первых дней войны был вынужден прекратить учебу и приступить к обороне аэродромов базирования и подступов к Одессе. Летный состав и часть курсантов, окончивших к началу войны обучение на самолете У-2 и приступивших к полетам на самолете И-25 бис, с рассвета до темноты выполняли полеты на перехват воздушных разведчиков противника и уничтожение его воздушных десантов.

Охрана аэродромов и железной дороги Одесса-Раздельная возлагалась на технический и курсантский состав.

Несмотря на героизм советских воинов, фашистские войска, имея преимущества в танках и самолетах форсировали реку Южный Буг, стремительно продвигались в направлении г. Одессы. Уже на третий день войны, двадцать четвертого июня 1941 года в 4 часа утра, фашистские бомбардировщики обрушили свой смертоносный груз на один из аэродромов летной школы. В результате бомбардировки погиб техник звена младший воентехник И. Шевченко. Летчик-инструктор младший лейтенант Журавлев и моторист младший сержант Сидоров были ранены На место происшествия прибыл военком школы полковой комиссар Сергей Николаевич Кузнецов.

На рассвете следующего дня, 25 июня 1941 года, летчик старший политрук Н. Шевченко повел свое звено в составе лейтенанта Иванченко и младшего лейтенанта Соловьева в бой с самолетами фашистов. Численное преимущество противника было явным. Благодаря высокому боевому мастерству советских летчиков и жгучей ненависти к немецким захватчикам, звено Н. Шевченко одержало победу в этом неравном бою. Советские летчики подбили вражеский самолет "Хе-III", который сделал вынужденную посадку, а экипаж фашистов в количестве 5 человек, был захвачен в плен воинами школы в районе аэродрома Выгода. Это была первая победа летчиков нашей школы в воздушном бою.

В период с 25 июня по 5 июля 1941 года летный состав школы совершил несколько боевых вылетов, которые нанесли противнику значительные потери.

За героические дела, энергичные и решительные действия по обороне воздушных рубежей Одессы 5 июля 1941 года приказом Высшего штаба была объявлена благодарность всему личному составу школы. В приказе особенно отмечались командир отряда старший -лейтенант Орлов, командир звена – впоследствии генерал-майор авиации С.Н. Астахов, летчик-инструктор сержант Копиченко А.А. – ныне полковник, заслуженный летчик-испытатель, комиссар эскадрильи Малявин.

За умелое руководство боевой деятельностью частей и подразделений, большую организаторскую работу по воспитанию личного состава военком школы полковой комиссар Кузнецов С.Н. был награжден орденом Красного знамени.

Но враг наступал. Распоряжением Генерального Штаба Одесская военная школа пилотов в период с 5 по 15 июля 1941 года перебазировалась в город Сталинград. Перебазирование на Волгу большого количества личного состава и техники в условиях беспрерывной бомбежки и обстрела было очень тяжелым и опасным. Большая заслуга в организации и перебазировании школы принадлежала начальнику школы полковнику Мительману, его заместителю по летной подготовке майору Шапошникову, командирам эскадрильи Полякову И.П. и Турову.

Сразу же по прибытии в Сталинград началась напряженная летная работа на аэродромах Бекетовка, Прудбой, Кривая Музга, Карповка, Тракторный.

Тревожными были сводки с фронта. Враг наступал. Участились случаи бомбежки города.

28 августа 1941 года школа прекратила учебную подготовку курсантов и перешла на выполнение задач по прикрытию города Сталинграда с воздуха. Было введено круглосуточное боевое дежурство самолетов И-15 бис на аэродромах Прудобой и Тракторный. При обороне Одессы и Сталинграда летным составом школы было произведено 833 боевых вылета с налетом свыше 827 часов.

Росла политическая сознательность личного состава. К началу войны в школе был 71 коммунист, к исходу 1941 года членов и кандидатов партии насчитывалось 256 человек.

Первыми убыли на фронт командир эскадрильи старший лейтенант Орлов и младший лейтенант Кузьмин.

23 октября 1941 года по приказу Главкома ВВС из состава школы были сформированы два авиационных полка на самолетах И-15 бис и одна эскадрилья на самолетах У-2. Оба полка были переданы в распоряжение командующего Западным фронтом, а эскадрилья – в распоряжение начальника ПВО г. Сталинграда.

Воины школы горячо откликнулись на призыв партии и правительства а сборе средств в фонд обороны. На 15 октября 1941 года было сдано наличными в фонд обороны 67556 рублей, облигаций на сумму 205155 рублей. Многие офицеры сдали ценные вещи. Дружно был поддержан патриотический почин сталинградских швейниц о сборе теплых вещей для фронта. В короткий срок было собрано более 200 пар теплых вещей и 5000 рублей деньгами.

К октябрю 1941 года обстановка на фронте значительно осложнилась. Немецко-фашистские захватчики продвинулись далеко вглубь территории нашей Родины. На северо-западном направлении это продвижение достигло 850 км, на западном – около 1000 км, на юго-западном – 900-1250 км. Враг захватил Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины, вторгся в ряд областей Российской Федерации, вышел на подступы к Ленинграду, Ростову, создал серьезную угрозу Москве.

В декабре 1941 года школа получила получила приказ перебазироваться из Сталинграда в город Фрунзе. Труден был этот путь. Транспорта было недостаточно, поэтому курсанты1 и 3 эскадрильи в тяжелых условиях при непрерывном снегопаде и метели совершили семидесятикилометровый переход из Прудбоя в Сталинград. Руководителями этого перехода были помощники командиров отряда по строевой подготовке лейтенанты Карачковский и Чопеленко.

Перебазирование материальной части самолетов У-2 и И-15 происходило летным эшелоном до станции Владимировка, а далее до Фрунзе – железнодорожным транспортом. Личный состав переезжал на баржах и пароходе от пристани Волгограда до Владимировки, а затем железнодорожными эшелонами до Советского Киргизской ССР. Большая заслуга в организации передислокации школы принадлежит интенданту I-го ранга Богомолову В.А., подполковнику Денисову, подполковнику Докалову П.И.

ГЛАВА II

РАБОТА ЛИЧНОГО СОСТАВА ПО ПОДГОТОВКЕ ЛЕТЧИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

По прибытии во Фрунзе личный состав сразу же начал подготовку летчиков для фронта.

Особенно успешной была работа личного состава эскадрильи, которой командовал капитан Поляков И.П., ныне генерал-майор авиации.

Отряд этой эскадрильи под командованием старшего лейтенанта Орлова первыми в школе подготовил 52 летчика на самолете И-15. Большую работу по подготовке летчиков проделали командиры звеньев старший лейтенант Гурьев, старший лейтенант Астахов, лейтенант Садофьев, лейтенант Андреев, младший лейтенант Максимов, сержанты Копиченко, Коваленко, Власов, Довысьвич.

Выпуск первых летчиков состоялся 2 февраля 1942 года. Десять выпускников: Васильев, Агальцов, Лысый, Стройков, НАвнычко, Вайсберг, Пугачев, Котлов, Кориюхин и Ничаев были оставлены инструкторами, а остальные были отправлены в строевые части.

В марте-апреле 1942 года школа передала самолеты И-15 и У-2 вновь формирующимся авиаполкам, убывающим на фронт, получив взамен самолеты УТ-2 из расформированной 22 школы первоначального обучения (г. Алма-Ата) и самолеты УТИ-4 с завода в Ростове-на-Дону.

Начиная с марта 1942 года летный состав начал переучиваться на самолетах УТ-2 и УТИ-4. После переучивания летного состава школа подготовила на этих самолетах 361 летчика.

Передовыми подразделениями в подготовке летчиков для фронта были отряды старшего лейтенанта Бородавка И.М., Гурьева Г.С., Сулема В.П., Сесюка В.

В декабре 1942 года в школу поступили самолеты ЯК-7 "В" и ЯК-7 "Б", а затем в январе 1943 года и самолеты ЯК-9. Это были современные истребители, на которых летчики успешно вели воздушные бои на фронтах Великой Отечественной войны, громя и уничтожая отборные фашистские силы, показывая при этом образцы бесстрашия и массового героизма.

Ввод летного состава в строй на самолете ЯК-7 проводился на аэродроме Луговая в эскадрилье майора Окназова. В эти годы аэродром Луговая выглядел весьма примитивно. Кроме грунтовой ВПП и стоянки самолетов, никаких других сооружений и подсобных помещений не было. Личный состав жил в помещении местной школы. Но, несмотря на тяжелые условия, воины-авиаторы трудились самоотверженно. В числе первых освоили самолет ЯК-7 летчики Веселов, Стовбун, Мальчевский, Богуш.

Группа летчиков-инструкторов в количестве 17 человек в марте 1943 года была подготовлена на самолете ЯК-7 "Б" и отправлена на фронт. Геройски сражались летчики этой группы. Сержант Стройков Н.В. сбил 18 самолетов противника, Герой Советского Союза сержант Васильев сбил 14 самолетов, сержант Черкасов Е.И. сбил 10 самолетов противника. В одном из боев при освобождении Донбаса сержант Черкасов погиб.

Большая заслуга в обучении курсантов и подготовке летчиков принадлежит инженерно-техническому и преподавательскому составу, которые старательно готовили самолеты к полетам, обучали курсантский состав конструкции и правилам эксплуатации авиатехники.

Особенно плодотворно трудились офицеры технического состава Кованный, Лихачев, Суходоев, Балакин, преподаватели майор Базев, лейтенанты Белинский, Рывкин, Золотарев, подполковник Пронин, майоры Сержантов, Панов, Аникин и многие другие.

В июне 1943 года прибыл новый начальник школы полковник Холзаков Евгений Яковлевич. Имея богатый опыт руководства боевыми действиями авиационного соединения в боях с фашистами под Ленинградом, участник Великой Отечественной войны полковник Холзаков передавал этот опыт летчикам-инструкторам и преподавателям.

В 1943 году школа подготовила 215 летчиков на самолете ЯК-7 "Б".

1944-1945 годы были наиболее плодотворными в работе школы. Возросло летно-методическое мастерство летного и преподавательского состава. Был накоплен большой опыт в эксплуатации материальной части техническим составом. Это, в свою очередь, положительно сказалось на своевременности и качестве подготовки летного состава. До конца войны было подготовленно 700 летчиков на самолете ЯК-9.

В середине 1944 года Президиум Верховного Совета Союза ССР за своевременные и качественные выпуски летчиков для фронта наградил школу Знаменем и Грамотой, а наиболее отличившихся офицеров наградили правительственными наградами.

15 августа 1944 года на аэродроме Луговая командующий ВВС САВО генерал-майор авиации Керебченко от имени Президиума Верховного Совета СССР торжественно вручил Знамя, Грамоту и правительственные награды.

Правительственные награды еще больше воодушевили личный состав на самоотверженный труд по подготовке летчиков для наших Вооруженных Сил, которые в это время начали повсеместное изгнание фашистов из пределов нашей Родины. Всего за время Великой Отечественной войны в школе было подготовлено и выпущено 1507 летчиков, из которых 12 были удостоены звания Героя Советского Союза.

Герои войны – Васильев, сбивший 14 самолетов противника, Кунаев сбивший в воздушных боях только под Волгоградом 6 фашистских стервятников; Черкасов, сбивший за один месяц 10 самолетов врага и геройски погибший в воздушном бою за нашу Советскую Родину; Герои Советского Союза Михайличенко и Жмакин, летчик- Копиченко – ныне полковник, заслуженный летчик испытатель СССР; Жидков В.В., совершивший 142 боевых вылета, и другие – вписали золотые страницы в историю своей части".