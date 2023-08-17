В Кыргызстан будет поставлена тестовая партия тракторов из Узбекистана

В Государственной резиденции "Чолпон-Ата" состоялось десятое заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

В работе заседания Комиссии приняли участие делегации двух стран во главе с председателем кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым и премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

В ходе заседания министром экономики и коммерции КР Данияром Амангельдиевым было отмечено о текущем состоянии и перспективах расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества, кооперации промышленных проектов.

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном значительного вырос, а также есть наличие незадействованного потенциала в торговых отношениях. Стороны согласились принять необходимые объема товарооборота до

2,0 млрд. долл. в ближайшие годы.

За январь-июнь 2023 года товарооборот составил 277,4 млн долл. и увеличился на 10,6%, в том числе экспорт составил 113,9 млн долл. и увеличился на 14,7%, импорт составил 163,5 млн долл. и сократился на 8%.

За январь-июнь 2023г. увеличились экспортные поставки в Узбекистан следующих товарных позиций:

• продтовары и сельхозсырье: молокопродукты в 2,5 раза, кукуруза в 2,3 раза, прочие орехи в 1,4 раза, мучные кондитерские изделия в 1,4 раза, лук репчатый и др),

• уголь в 1,9 раза.

• черные металлы и изделия из них в 1,2 раза,

• изделия из пластмассы в 5,1 раз,

• прочие химические продукты в 1,2 раза,

• алюминий и изделия из него в 7,7 раза,

• автомобили легковые и их части в 2,3 раза,

• разные машины, оборудования, механические устройства в 1,5 раза.

Кыргызстан и Узбекистан в целях наращивания торгового потенциала окажут максимальное содействие по открытию торговых домов в Бишкеке и Ташкенте.

Вместе с этим, Узбекская сторона отметила о готовности в содействии участию Кыргызстана в проекте "Международный торговый центр "Термез", являющийся одновременно торговым комплексом и зоной свободной торговли.

Благодаря своему расположению Международный центр Термез предоставляет возможности увеличить объемы и интенсивность внешней торговли не только с Республикой Узбекистан, а также со странами Центральной и Южной Азии (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, Иран с выходом на морские порты).

В целях укрепления, реализации поставленных задач реализовывается совместный проект по организации сборки автомобильной и коммерческой техники в КР.

Реализация данного проекта была поддержана на высоком уровне, доказательством того можно отметить подписанное Соглашение между правительствами двух стран, в рамках государственного визита президента РУз в КР в январе 2023 года.

В целом, комиссия приняла к сведению информацию о ходе реализации и с удовлетворением отметила проведенную работу по наращиванию сотрудничества в сфере промышленной кооперации.

С учетом ввода в сентябре т.г. в эксплуатацию завода, Кыргызская сторона подтвердила принятие соответствующего решения Правительства по предоставлению согласованных ранее преференций и упрощенного порядка сертифицирования в соответствии с законодательствами Сторон и принятыми международными обязательствами, в рамках реализации проекта по производству автомобилей и коммерческой техники в Чуйской области.

Вместе с тем, сторонами достигнута договоренность о поставке в КР тестовой партии тракторов (ТАТ 90), произведенных в РУз.

Минэкономкоммерции КР и Ассоциация "Узтекстильпром" рассмотрят возможность создания совместных текстильных кластеров по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью и ее дальнейшего экспорта на рынки третьих стран.