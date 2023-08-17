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В Урумчи открывается выставка "ЭКСПО Китай-Евразия товары и торговля 2023"

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В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР открывается выставка-ярмарка "ЭКСПО Китай-Евразия товары и торговля 2023", которая продлится до 21 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

"Китайская международная торговая ярмарка успешно проводилась три раза и достигла плодотворных результатов. В выставке приняли участие более 3700 компаний из 46 стран и регионов и 31 провинции, автономного района и муниципалитета, а количество покупателей достигло более 32 000. Было проведено более 50 форумов и специальных мероприятий в области экономики, торговли, энергетики, науки и техники и гуманитарных наук, общая сумма контракта составила 487,332 млрд. юаней.

ЭКСПО Китай-Евразия стала важным каналом сотрудничества между Китаем и соседними странами и важным транспортным узлом экономического пояса Шелкового пути.

Выставочная площадка включает в себя 6 выставочных тем:

- Выставочная зона энергетической промышленности;

- Выставочная зона Smart life;

- Выставочная зона индустрии культурного развития;

- Выставочная зона цифровых и высоких технологий;

- Выставочная зона сельскохозяйственной продукции и продуктов питания;

- Выставочная зона текстиля и одежды.

Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики была проведена работа по организации выставочного павильона, в котором выставлена продукция отечественных предприятий в целях продвижения кыргызских товаров на рынок Китая".


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URL: https://www.vb.kg/431715
Теги:
выставка, Китай, Кыргызстан
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