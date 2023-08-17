Камчыбек Ташиев принял блогера Анатолия Разгоняева

Сегодня, 17 августа 2023 года, заместитель председателя кабинета министров – председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев принял интернет-блогера Разгоняева Анатолия Валерьевича. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе встречи Камчыбек Ташиев отметил, что ценит вклад Анатолия Разгоняева в развитие кыргызского языка в Кыргызстане и сказал, что блогерскую деятельность необходимо продолжать в патриотическом духе. Он добавил, что каждый гражданин многонациональной страны, вне зависимости от того, какую национальность он представляет, должен искренне любить Кыргызстан и помогать его всестороннему развитию, и в этом направлении могут брать пример с блогера Анатолия Разгоняева.

Также Камчыбек Ташиев вручил блогеру Разгоняеву кнут и надел на голову калпак.

Напомним, Разгоняев А.В. активен в кыргызскоязычном приложении Tik-Tok под ником tolik_kyrgyz1".