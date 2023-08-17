Погода
$ 87.88 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

В Кыргызстане открыли центр для специалистов сельского хозяйства (фото)

216  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Фрунзе Чуйской области состоялась церемония открытия модернизированного Учебного центра для специалистов сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Центр открыт в рамках Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде (WAVE).

- В республике наблюдается необходимость создания и совершенствования системы повышения квалификации специалистов сельского хозяйства. Учебный центр был модернизирован в июле 2023 года по просьбе Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики Реабилитация тренингового центра для обучения вопросам более эффективного ведения сельского хозяйства проводится в рамках программ ИУВР и WEFE Nexus, поддерживаемых правительством США, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Мурат Раматов.

Как пояснил директор Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ Ж Керималиев, для реализации запланированных мероприятий организован ремонт помещений Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ при поддержке Центра KOPIA в Кыргызстане.

Следует отметить, что слушателям предоставляется возможность обучения и проживания, питания в центре. Для улучшения материально-технической базы кампуса закуплено необходимое оборудование, обеспечено подключение всех компьютеров к интернету, для организации кемпинга закуплено гостиничное оборудование, а также оборудование для столовой, комнаты для приготовления пищи и прачечной.

В настоящее время Министерством сельского хозяйства подготовлен План повышения квалификации руководителей и специалистов его подведомственных подразделений на 2023-2025 годы, в соответствии с которым на первоначальном этапе будут подготовлены тренинговые модули, подготовлены преподаватели.

Учебный класс организован для 20 слушателей, тренинговые курсы будут различной продолжительности от 3-4 дней до 6-7 дней в зависимости от тематики курсов. Учебный класс оборудован мебелью и техникой, позволяющей проводить интерактивные офлайн тренинги, тренинги через ZOOM платформу, а также тренинги с использованием компьютерных технологий.

После прохождения курса обучения пригодность будет подтверждаться сертификатами и удостоверениями. Кыргызский НИИ животноводства и пастбищ получил лицензию МОН КР №Е2023-0063 от 19 мая 2023 года на осуществление образовательной деятельности.

Центр будет служить образовательным и инновационным хабом для подготовки и переподготовки специалистов для аграрного и водного секторов (ирригаторов, техников-осеменаторов с/х. животных, ветврачей, бонитеров с/х животных, классировщиков шерсти, рыбоводов, пчеловодов, агротехников, специалистов карантинной службы и органического сельского хозяйства и др.).

Представитель Центра KOPIA в Кыргызстане, на вопрос разовая ли эта акция, когда можно ожидать результатов пояснил, что проект долговременный, имного работа впереди. А говоря о том каждая ли страна достигает результата - высокие надои молока, мяса. Он ответил, что результативны те страны, которые соблюдают технологию. И пригласил всех наблюдать за ходом проекта..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431723
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  