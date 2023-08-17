В Кыргызстане открыли центр для специалистов сельского хозяйства (фото)

В селе Фрунзе Чуйской области состоялась церемония открытия модернизированного Учебного центра для специалистов сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Центр открыт в рамках Регионального проекта USAID по водным ресурсам и окружающей среде (WAVE).

- В республике наблюдается необходимость создания и совершенствования системы повышения квалификации специалистов сельского хозяйства. Учебный центр был модернизирован в июле 2023 года по просьбе Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики Реабилитация тренингового центра для обучения вопросам более эффективного ведения сельского хозяйства проводится в рамках программ ИУВР и WEFE Nexus, поддерживаемых правительством США, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Мурат Раматов.

Как пояснил директор Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ Ж Керималиев, для реализации запланированных мероприятий организован ремонт помещений Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ при поддержке Центра KOPIA в Кыргызстане.

Следует отметить, что слушателям предоставляется возможность обучения и проживания, питания в центре. Для улучшения материально-технической базы кампуса закуплено необходимое оборудование, обеспечено подключение всех компьютеров к интернету, для организации кемпинга закуплено гостиничное оборудование, а также оборудование для столовой, комнаты для приготовления пищи и прачечной.

В настоящее время Министерством сельского хозяйства подготовлен План повышения квалификации руководителей и специалистов его подведомственных подразделений на 2023-2025 годы, в соответствии с которым на первоначальном этапе будут подготовлены тренинговые модули, подготовлены преподаватели.

Учебный класс организован для 20 слушателей, тренинговые курсы будут различной продолжительности от 3-4 дней до 6-7 дней в зависимости от тематики курсов. Учебный класс оборудован мебелью и техникой, позволяющей проводить интерактивные офлайн тренинги, тренинги через ZOOM платформу, а также тренинги с использованием компьютерных технологий.

После прохождения курса обучения пригодность будет подтверждаться сертификатами и удостоверениями. Кыргызский НИИ животноводства и пастбищ получил лицензию МОН КР №Е2023-0063 от 19 мая 2023 года на осуществление образовательной деятельности.

Центр будет служить образовательным и инновационным хабом для подготовки и переподготовки специалистов для аграрного и водного секторов (ирригаторов, техников-осеменаторов с/х. животных, ветврачей, бонитеров с/х животных, классировщиков шерсти, рыбоводов, пчеловодов, агротехников, специалистов карантинной службы и органического сельского хозяйства и др.).

Представитель Центра KOPIA в Кыргызстане, на вопрос разовая ли эта акция, когда можно ожидать результатов пояснил, что проект долговременный, имного работа впереди. А говоря о том каждая ли страна достигает результата - высокие надои молока, мяса. Он ответил, что результативны те страны, которые соблюдают технологию. И пригласил всех наблюдать за ходом проекта..