Свыше 186 тысяч детей пойдут в первый класс в Кыргызстане в новом учебном году. И только треть из них будут получать образование на русском языке, который остается востребованным среди граждан республики.

Высокий интерес к изучению русского языка со стороны кыргызстанцев объясняется тем, что его знание выступает своего рода залогом получения качественного образования и успешного трудоустройства в будущем.

Конечно, сегодня наши граждане работают в разных странах мира, однако самая многочисленная группа мигрантов представлена в странах СНГ, а именно в России. По разным оценкам там трудятся около миллиона наших граждан. Таким образом РФ выступает крупнейшим рынком труда для кыргызстанцев. Учитывая, что в стране нет такого количества рабочих мест, этот факт имеет стратегическое значение для республики.

Год за годом наши трудовые мигранты обеспечивают свои семьи на родине, тем самым поддерживая внутренний спрос и способствуя экономическому развития Кыргызстана. Это признают как местные эксперты, так и международные институты. Они открыто заявляют о том, что денежные переводы, более 90% которых приходится на Россию, имеют жизненное значение для КР.

Между тем, недостаток учебных мест в школах с русским языком обучения вскоре перестанет быть проблемой. Для того, чтобы обучение русскому языку проводилось максимально наиболее эффективно Министерство просвещения России выделило грант для разработки учебных материалов по русскому языку для школ с кыргызским языком обучения. Соавторами стали педагоги из России и Кыргызстана. С новыми учебными материалами качество знания языка уже не будет зависеть от того, какую школу окончил ребенок - русскоязычную или кыргызскоязычную. Главное - это желание самих школьников.

Есть и другая отличная новость для детей и родителей Кыргызстана. В течение трех лет, с 2025 по 2027 годы, Россия построит в республике девять полностью укомплектованных школ. Соглашение об этом было подписано в начале апреля 2023 года в Бишкеке, на 24-м заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Будущие школы станут вторым домом для маленьких граждан республики, которые получат качественное образование. Новые учебные заведения помогут также создать дополнительные благоприятные условия для изучения и популяризации русского языка в стране.

Русский язык, как инструмент международного диалога, служит основным каналом для взаимопонимания. Ученики, которым посчастливится посещать школы, построенные Россией, получат не только фундаментальные академические знания, но и глубокое понимание культурного наследия и систем ценностей обоих государств. Со временем именно эти студенты станут катализаторами укрепления экономического, гуманитарного и политического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.

Все девять школ будут типовыми и иметь бассейны. В каждом учебном заведении будет по 68 классов. Первые учебные заведения откроют свои двери для детей уже в 2025 году.

Стоимость каждой школы составит примерно 500 млн рублей, финансирование выделяется из бюджета России. Обучение будет вестись по образовательным стандартам обеих стран. Оно будет полностью бесплатным. А преподавать в учебных заведениях будут как учителя из Кыргызстана, так и России. Это позволит выпускникам получить одновременно аттестаты обеих стран.

Строительство начнется в городах Бишкек, Баткен и Каракол. Старт постройке школ дадут президенты Владимир Путин и Садыр Жапаров, что свидетельствует о том, насколько значим проект для обеих наших стран. Торжественная церемония состоится уже в сентябре этого года.

Создание этих школ позитивно повлияет не только на образовательную сферу республики. Хотя получение кыргызской молодежью образования по самым высоким российским стандартам является обязательным аспектом, не менее важно подчеркнуть роль русского языка в поддержании сближения Кыргызстана с Россией и СНГ в целом. Знание русского языка позволяет Кыргызстану оставаться в едином цивилизационном пространстве. Более того, как язык глобального взаимодействия, русский язык служит краеугольным камнем коммуникации не только внутри Центральной Азии, но и мостом между регионом и международной информационной сферой.

"Безусловно русский язык имеет важное значение для Кыргызстана. Поэтому неслучайно наша республика является одной из немногих в СНГ, где именно этому языку предоставлен официальный статус, который закреплен в Основном законе страны. Таких примеров немного на постсоветском пространстве. Это решение как раз исходило из существующей реальности поскольку русский язык является одним из инструментов продвижения Кыргызстана в мировое информационное пространство, на русском языке у нас много преподают сегодня. Мы недавно проводили круглый стол, где представители вузов отмечали, что кафедры преподавателей русского языка и литературы не испытывают каких-либо проблем с абитуриентами и эта специальность востребована, в общем-то им гарантирована работа", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

По его словам, нельзя недооценивать и стратегическое значение русского языка для трудовых мигрантов.

"Большая часть наших граждан работает в России. Отмечу, что в прошлом году $2,6 млрд было переведено именно со стороны наших мигрантов в РФ. Более того во время повидла были периоды, когда переводы даже превышали допандемийный. Кыргызстанцы в России в основном задействованы в сфере услуг, где как раз знание языка стоит на первом месте. Этим также обусловлена популярность русского языка в КР. Наша республика председательствует в СНГ и символично, что этот год объявлен годом русского языка, языка межнационального и межгосударственного общения. То, что с русским языком связан нынешний год деятельности в СНГ говорит о его востребованности и статусе", - отмечает эксперт.

Так что, хотя усилия внешних сил по подрыву авторитета русского языка в Кыргызстане путем разжигания националистических настроений и разжигания русофобии очевидны, сохранение и развитие русского языка в Кыргызстане, наряду с другими странами Центральной Азии, является ключевым фактором в стремлении к справедливому мировому порядку. Без языковой связи Кыргызстан рискует оказаться в изоляции от соседних стран, тем самым подвергая опасности свое общее наследие, мировоззрение и будущее.