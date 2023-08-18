Погода
$ 88.03 - 88.32
€ 96.30 - 97.30

Максимальные средние цены на товары зафиксированы в Москве

159  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Максимальные средние цены на товары первой необходимости в июле 2023 года по сравнению с остальными столицами государств-членов ЕАЭС зафиксированы в городе Москва. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

Средние потребительские цены на основные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в июле 2023 года (долларов США1 за килограмм).

В июле 2023 года среди столиц стран ЕАЭС максимальная средняя розничная цена на яйца (1,26 долларов США за десяток) отмечена в городе Бишкек, а минимальная розничная цена (1,05 долларов США за десяток) - в городе Москва. Наиболее низкие цены за этот же период на баранину (6,66 долларов США за 1 килограмм) и масло сливочное (5,03 долларов за 1 килограмм) зарегистрированы в г. Бишкек. Минимальная цена на говядину (4,58 долларов США за 1 килограмм), молоко пастеризованное (0,65 долларов США за 1 литр) - в г. Минск.

Максимальные и минимальные средние цены на отдельные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в июле 2023 года.

В июле 2023 года уровень средних розничных цен на картофель по городу Бишкек сложился выше цен, наблюдаемых в городе Астана на 21,4 процента и хлеб из муки первого сорта - на 35,6 процента, говядину в городе Минск - на 29,1 процента. Средние цены на яйца в июле 2023 года по городу Бишкек превысили их уровень в городах Астана (на 1,6 процента), Москва (на 16,7 процента) и Минск (на 14,3 процента), на пастеризованное молоко - в городах Астана (на 3,3 процента) и Минск (на 27,8 процента).

Соотношение цен и покупательной способности средней заработной платы в столицах государств-членов ЕАЭС в июле 2023 года.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных стран ЕАЭС свидетельствует о том, что в июле 2023 года она по продуктам первой необходимости в городе Бишкек отставала от их уровней в других столицах ЕАЭС, что обусловлено низким размером средней заработной платы по городу Бишкек. Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить более 800 килограммов муки, тогда как в Москве – в 2,6 раза больше (2 121,4 килограмма). В городе Астана на одну заработную плату можно приобрести 3,0 тонны картофеля, а в городе Бишкек – почти 900 килограммов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431725
Теги:
Нацстатком, ЕАЭС, Москва, Кыргызстан, цены на продукты питания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  