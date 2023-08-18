Максимальные средние цены на товары зафиксированы в Москве

Максимальные средние цены на товары первой необходимости в июле 2023 года по сравнению с остальными столицами государств-членов ЕАЭС зафиксированы в городе Москва. Об этом сообщает пресс-служба Нацстаткома.

Средние потребительские цены на основные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в июле 2023 года (долларов США1 за килограмм).

В июле 2023 года среди столиц стран ЕАЭС максимальная средняя розничная цена на яйца (1,26 долларов США за десяток) отмечена в городе Бишкек, а минимальная розничная цена (1,05 долларов США за десяток) - в городе Москва. Наиболее низкие цены за этот же период на баранину (6,66 долларов США за 1 килограмм) и масло сливочное (5,03 долларов за 1 килограмм) зарегистрированы в г. Бишкек. Минимальная цена на говядину (4,58 долларов США за 1 килограмм), молоко пастеризованное (0,65 долларов США за 1 литр) - в г. Минск.

Максимальные и минимальные средние цены на отдельные продукты питания в столицах государств - членов ЕАЭС в июле 2023 года.

В июле 2023 года уровень средних розничных цен на картофель по городу Бишкек сложился выше цен, наблюдаемых в городе Астана на 21,4 процента и хлеб из муки первого сорта - на 35,6 процента, говядину в городе Минск - на 29,1 процента. Средние цены на яйца в июле 2023 года по городу Бишкек превысили их уровень в городах Астана (на 1,6 процента), Москва (на 16,7 процента) и Минск (на 14,3 процента), на пастеризованное молоко - в городах Астана (на 3,3 процента) и Минск (на 27,8 процента).

Соотношение цен и покупательной способности средней заработной платы в столицах государств-членов ЕАЭС в июле 2023 года.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных стран ЕАЭС свидетельствует о том, что в июле 2023 года она по продуктам первой необходимости в городе Бишкек отставала от их уровней в других столицах ЕАЭС, что обусловлено низким размером средней заработной платы по городу Бишкек. Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить более 800 килограммов муки, тогда как в Москве – в 2,6 раза больше (2 121,4 килограмма). В городе Астана на одну заработную плату можно приобрести 3,0 тонны картофеля, а в городе Бишкек – почти 900 килограммов.