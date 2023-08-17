В жилмассиве Ак-Орго завершено строительство станции скорой помощи

В столичном жилмассиве Ак-Орго завершено строительство станции скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, на сегодняшний день начаты работы по благоустройству территории, для строительства парковки, автомойки, а также внутренних и наружных сетей.

В медицинском учреждении будут расположены амбулатория, фельдшерский пункт, кабинет руководителя, медицинские кабинеты, диспетчерский пункт, санитарное помещение для хранения уборочного инвентаря, склад для лекарств, а также ординаторская.

В проекте строительства также предусмотрены парковка, автомойка, озеленение и благоустройство территории.